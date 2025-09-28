Видео
Обстрел Одесчины — появились первые фото и видео последствий

Ua ru
Дата публикации 28 сентября 2025 09:08
Атака дронами на винзавод в Белгород-Днестровском: видео
Ночью дроны РФ ударили по винзаводу в Одесской области. Фото: ГСЧС

В ночь на 28 сентября российские дроны атаковали Одесскую область. Под удар попал винзавод, где разрушены цех и склад готовой продукции. Пожар тушили десятки спасателей.

Об этом в воскресенье, 28 сентября, сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

Обстрел Одесской области

По информации спасателей, полсотни работников, которые находились на предприятии, успели спрятаться в укрытие, и никто не пострадал.

Пожар, который возник после попадания, охватил производственные помещения. Для ликвидации огня привлекли 6 единиц техники и 27 спасателей ГСЧС, а также местные пожарные команды — еще 2 машины и 4 работников. Пламя удалось потушить.

Рятувальник на місці пожежі
Обстрел Одесской области 28.09.2025. Фото: ГСЧС

По данным главы Одесской ОГА Олега Кипера, под ударом оказался винзавод в Белгород-Днестровском. Там уничтожены производственный цех и склад готовой продукции. Крыша и окна соседнего частного дома также получили повреждения.

Горить винзавод
Обстрел винзавода в Одесской области 28.09.2025. Фото: ГСЧС

Белгород-Днестровская прокуратура начала досудебное расследование по статье 438 Уголовного кодекса Украины — нарушение законов и обычаев войны. На месте работают прокуроры, полиция и сотрудники СБУ.

Горить продукція винзаводу
Во время атаки на Одесскую область 28.09.2025 загорелась продукция винзавода. Фото: Одесская областная прокуратура

Напомним, в ночь на 28 сентября российские оккупанты массированно атаковали Запорожье, есть разрушения и пострадавшие. Также российские войска нанесли удар по Киеву, погибли по меньшей мере трое гражданских, среди них и ребенок.

Лилия Швец
Автор:
Лилия Швец
