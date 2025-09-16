Відео
Головна Одеса Миколаївщина отримає 225 млн дол. від Данії — куди підуть гроші

Миколаївщина отримає 225 млн дол. від Данії — куди підуть гроші

Ua ru
Дата публікації: 16 вересня 2025 14:58
Вода у Миколаєві стане придатною для пиття вже цього року
Встановлення водогону. Фото ілюстративне: oleksandr.kubrakov

Данія виділяє 375 мільйонів доларів на відновлення України, і більша частина коштів піде саме на Миколаївщину. Це дозволить не лише відбудувати критичну інфраструктуру, а й вирішити багаторічну проблему з водопостачанням. Перші результати містяни зможуть відчути вже найближчим часом.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Читайте також:

Допомога від Данії

Близько 225 мільйонів доларів із загальної допомоги Данії спрямують на відновлення Миколаєва та області. За словами Віталія Кіма, партнерство з Данією переходить у довгострокове планування, що дозволить регіону не лише відновлюватися, а й розвивати економіку.

"Це означає, що ми будемо більш самостійними й готовими працювати за європейськими стандартами. Йдеться не лише про соціальні проєкти, а й про економічні, щоб громади мали ресурси заробляти і створювати податки", — наголосив Кім.

Відновлення водопостачання

Окрема частина відновлення стосується водопостачання. Понад три роки тому російські війська пошкодили водогін Миколаєва, і місто залишилося без якісної води. Люди були змушені користуватися резервним джерелом, що не відповідало нормам. Тепер ситуація змінюється: новий водогін вже збудований і підключений, а до кінця року завершать будівництво очисних споруд вартістю близько 700 мільйонів гривень.

"Через кілька тижнів вода стане кращою, а наприкінці року її можна буде безпечно пити", — додав Віталій Кім.

Нагадаємо, ми писали, що на Одещині збудують новий водогін. Також ми повідомляли, що в Одесі відремонтують будинки за рахунок міста.

Автор:
Долженко Катерина
Автор:
Долженко Катерина
