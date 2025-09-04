Прісна вода у Миколаєві 2025 — запуск нового водогону

Водопровідна система Миколаєва. Фото: Юлія Свириденко

Жителі Миколаєва невдовзі матимуть постійне водопостачання. Після знищення водогону у 2022 році місто три роки жило без прісної води. Нову систему вже запустили у тестовому режимі.

Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Коли з'явиться вода

У Миколаєві завершується будівництво магістрального водогону з річки Південний Буг. Саме він забезпечить місто прісною водою вперше від 2022 року, коли росіяни підірвали основний водопровід. Проєкт почали в січні 2025 року, а вже в серпні систему запустили на тестову роботу. Тепер вода подається до міських резервуарів, і за два тижні вона повністю замінить солону у всіх мережах.

Водогін зможе постачати 120 тисяч кубометрів води на добу для домогосподарств і ще 50 тисяч для зрошення сільгоспугідь. Для захисту об’єкта облаштували підземні труби, насоси та укриття для персоналу, а також систему резервного живлення й дистанційного управління.

Будівництво вдалося здешевити з 8,7 млрд грн до 6,5 млрд завдяки Агентству відновлення. Зекономлені кошти спрямують на водогони в інших областях. Уряд уже затвердив нові проєкти для Вінницької, Дніпропетровської, Одеської та Полтавської областей.

Прем'єр-міністерка біля водопроводу. Фото: Юлія Свириденко

Свириденко з робочою групою. Фото: Юлія Свириденко

