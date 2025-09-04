Пресная вода в Николаеве 2025 - запуск нового водопровода

Водопроводная система Николаева. Фото: Юлия Свириденко

Жители Никоваева в скором времени будуть иметь постоянное водоснабжение. После уничтожения водопровода в 2022 году город три года жил без пресной воды. Новую систему уже запустили в тестовом режиме.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Реклама

Читайте также:

Когда появится вода

В Николаеве завершается строительство магистрального водопровода из реки Южный Буг. Именно он обеспечит город пресной водой впервые с 2022 года, когда россияне взорвали основной водопровод. Проект начали в январе 2025 года, а уже в августе систему запустили на тестовую работу. Теперь вода подается в городские резервуары, и за две недели она полностью заменит соленую во всех сетях.

Водопровод сможет поставлять 120 тысяч кубометров воды в сутки для домохозяйств и еще 50 тысяч для орошения сельхозугодий. Для защиты объекта обустроили подземные трубы, насосы и укрытия для персонала, а также систему резервного питания и дистанционного управления.

Строительство удалось удешевить с 8,7 млрд грн до 6,5 млрд благодаря Агентству восстановления. Сэкономленные средства направят на водопроводы в других областях. Правительство уже утвердило новые проекты для Винницкой, Днепропетровской, Одесской и Полтавской областей.

Премьер-министр возле водопровода. Фото: Юлия Свириденко

Свириденко с рабочей группой. Фото: Юлия Свириденко

Напомним, мы писали о том, сколько будут стоить коммунальные услуги в сентябре. Также мы сообщали о том, что такое артезианская скважина.