Главная Одесса Николаевщина получит 225 млн долл. от Дании — куда пойдут деньги

Николаевщина получит 225 млн долл. от Дании — куда пойдут деньги

Ua ru
Дата публикации 16 сентября 2025 14:58
Вода в Николаеве станет пригодной для питья уже в этом году
Установка водопровода. Фото иллюстративное: oleksandr.kubrakov

Дания выделяет 375 миллионов долларов на восстановление Украины, и большая часть средств пойдет именно на Николаевщину. Это позволит не только восстановить критическую инфраструктуру, но и решить многолетнюю проблему с водоснабжением. Первые результаты горожане смогут почувствовать уже в ближайшее время.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Читайте также:

Помощь от Дании

Около 225 миллионов долларов из общей помощи Дании направят на восстановление Николаева и области. По словам Виталия Кима, партнерство с Данией переходит в долгосрочное планирование, что позволит региону не только восстанавливаться, но и развивать экономику.

"Это означает, что мы будем более самостоятельными и готовыми работать по европейским стандартам. Речь идет не только о социальных проектах, но и об экономических, чтобы общины имели ресурсы зарабатывать и создавать налоги", — подчеркнул Ким.

Восстановление водоснабжения Отдельная часть восстановления касается водоснабжения. Более трех лет назад российские войска повредили водопровод Николаева, и город остался без качественной воды. Люди были вынуждены пользоваться резервным источником, что не соответствовало нормам. Теперь ситуация меняется: новый водопровод уже построен и подключен, а до конца года завершат строительство очистных сооружений стоимостью около 700 миллионов гривен.

"Через несколько недель вода станет лучше, а в конце года ее можно будет безопасно пить",— добавил Виталий Ким.

Напомним, мы писали, что в Одесской области построят новый водопровод. Также мы сообщали, что в Одессе отремонтируют дома за счет города.

Одесса Николаев Одесская область Николаевская область вода Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
