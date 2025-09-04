Видео
В Одесской области построят новый водопровод — где именно и когда

Дата публикации 4 сентября 2025 17:04
Новые водопроводы построят в Одесской области - правительственное решение
Строительство водопровода. Фото иллюстративное: Глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Сергей Сухомлин

Кабинет Министров определил перечень приоритетных объектов для строительства и восстановления сетей водоснабжения. Новые водопроводы появятся в Одесской и еще двух областях. Также планируют завершить работы на Днепропетровщине и Николаевщине, где водоснабжение критически пострадало от войны.

Об этом сообщили в Министерстве развития общин.

Новые водопроводы

В Одесской области возведут новые водопроводы в рамках правительственной программы строительства и восстановления систем водоснабжения. Однако в каких именно громадах это сделают — пока неизвестно. Это решение приняли, чтобы быстро восстановить доступ людей к качественной питьевой воде, ведь война значительно ударила по критической инфраструктуре региона. Кроме того, новые водопроводы появятся еще в двух областях — Винницкой и Полтавской. Строительство будет происходить по упрощенной процедуре в рамках экспериментального проекта, который реализует Агентство восстановления вместе с Министерством развития общин и территорий. Такой подход позволит сократить бюрократические процессы и быстрее получить финансирование.

"Этот экспериментальный проект — это инструмент быстрого реагирования на вызовы, которые создала война для систем водоснабжения. Он позволит в сжатые сроки восстановить критически важную инфраструктуру и обеспечить людей питьевой водой", — отметил Вице-премьер-министр Алексей Кулеба.

Благодаря этому решению правительства громады получат возможность быстрее запустить системы водоснабжения, что является ключевым для возвращения людей и восстановления нормальной жизни в регионе.

Напомним, мы писали, что на Николаевщине запустили водопровод из Южного Буга. Также мы сообщали писали о том, сколько будут стоить коммунальные услуги в сентябре.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
