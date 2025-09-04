Нові водогони збудують на Одещині — урядове рішення

Будівництво водогону. Фото ілюстративне: Голова Державного агенства відновлення та розвитку інфраструктури України Сергій Сухомлин

Кабінет Міністрів визначив перелік пріоритетних об’єктів для будівництва та відновлення мереж водопостачання. Нові водогони з’являться в Одеській та ще двох областях. Також планують завершити роботи на Дніпропетровщині та Миколаївщині, де водопостачання критично постраждало від війни.

Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад.

Нові водогони

В Одеській області зведуть нові водогони в межах урядової програми будівництва та відновлення систем водопостачання. Однак в яких саме громадах це зроблять — наразі невідомо. Це рішення ухвалили, щоб швидко відновити доступ людей до якісної питної води, адже війна значно вдарила по критичній інфраструктурі регіону. Крім того, нові водогони з’являться ще у двох областях — Вінницькій та Полтавській. Будівництво відбуватиметься за спрощеною процедурою в межах експериментального проєкту, який реалізує Агентство відновлення разом із Міністерством розвитку громад та територій. Такий підхід дозволить скоротити бюрократичні процеси та швидше отримати фінансування.

"Цей експериментальний проєкт — це інструмент швидкого реагування на виклики, які створила війна для систем водопостачання. Він дозволить у стислі терміни відновити критично важливу інфраструктуру та забезпечити людей питною водою", – зазначив Віцепрем’єр-міністр Олексій Кулеба.

Завдяки цьому рішенню уряду громади отримають можливість швидше запустити системи водопостачання, що є ключовим для повернення людей та відновлення нормального життя в регіоні.

Нагадаємо, ми писали, що на Миколаївщині запустили водогін з Південного Бугу. Також ми повідомляли писали про те, скільки коштуватимуть комунальні послуги у вересні.