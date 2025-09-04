Софинансирование ремонта домов в Одессе: программа 2025

Дом в Одессе. Фото: Новости.LIVE

В Одессе запустили программу софинансирования капитальных ремонтов для многоквартирных домов. ОСМД и ЖСК могут инициировать ремонт, а город покроет большую часть расходов.

Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.

Детали программы

Программа создана для того, чтобы делать дома безопасными, теплыми и комфортными. Участие в ней могут принимать только ОСМД и ЖСК, но не дома в государственной собственности или памятники культуры. В программу входит капитальный ремонт кровли, замена инженерных сетей и окон, ремонт лифтов и обустройство мест общего пользования. Город финансирует 80-90% работ, остальное покрывает ОСМД или ЖСК. Общая сумма помощи на один дом - до 3 миллионов гривен.

Как подать заявку

Чтобы подать заявку, объединение должно провести собрание, принять решение о ремонте, назначить уполномоченное лицо, открыть отдельный счет для накопления средств, изготовить проектно-сметную документацию и собрать полный пакет документов для Департамента городского хозяйства. Рассмотрение заявлений занимает до 30 дней. После одобрения заявки ОСМД-ЖСК организует закупку работ, подписывает договоры с подрядчиками и контролирует выполнение ремонта. Все данные о ремонтных работах будут публичны на сайте горсовета.

