Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Ремонт будинків за рахунок бюджету Одеси — умови

Ремонт будинків за рахунок бюджету Одеси — умови

Ua ru
Дата публікації: 4 вересня 2025 18:38
Співфінансування ремонту будинків в Одесі: програма 2025
Будинок в Одесі. Фото: Новини.LIVE

В Одесі запустили програму співфінансування капітальних ремонтів для багатоквартирних будинків. ОСББ та ЖБК можуть ініціювати ремонт, а місто покриє більшу частину витрат.

Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов.

Реклама
Читайте також:

Деталі програми

Програма створена для того, щоб робити будинки безпечними, теплими та комфортними. Участь у ній можуть брати лише ОСББ та ЖБК, але не будинки у державній власності чи пам’ятки культури. До програми входить капітальний ремонт покрівлі, заміна інженерних мереж і вікон, ремонт ліфтів та облаштування місць загального користування. Місто фінансує 80–90% робіт, решту покриває ОСББ або ЖБК. Загальна сума допомоги на один будинок — до 3 мільйонів гривень.

Як подати заявку

Щоб подати заявку, об’єднання має провести збори, ухвалити рішення про ремонт, призначити уповноважену особу, відкрити окремий рахунок для накопичення коштів, виготовити проєктно-кошторисну документацію та зібрати повний пакет документів для Департаменту міського господарства. Розгляд заяв займає до 30 днів. Після схвалення заявки ОСББ-ЖБК організовує закупівлю робіт, підписує договори з підрядниками та контролює виконання ремонту. Всі дані про ремонтні роботи будуть публічні на сайті міськради.

Нагадаємо, ми писали, що на Одещині збудують новий водогін. Також Гетманцев розповів, скільки грошей треба на відбудову України.

Одеса ремонт Одеська область Новини Одеси будинок
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації