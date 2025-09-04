Співфінансування ремонту будинків в Одесі: програма 2025

Будинок в Одесі. Фото: Новини.LIVE

В Одесі запустили програму співфінансування капітальних ремонтів для багатоквартирних будинків. ОСББ та ЖБК можуть ініціювати ремонт, а місто покриє більшу частину витрат.

Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов.

Деталі програми

Програма створена для того, щоб робити будинки безпечними, теплими та комфортними. Участь у ній можуть брати лише ОСББ та ЖБК, але не будинки у державній власності чи пам’ятки культури. До програми входить капітальний ремонт покрівлі, заміна інженерних мереж і вікон, ремонт ліфтів та облаштування місць загального користування. Місто фінансує 80–90% робіт, решту покриває ОСББ або ЖБК. Загальна сума допомоги на один будинок — до 3 мільйонів гривень.

Як подати заявку

Щоб подати заявку, об’єднання має провести збори, ухвалити рішення про ремонт, призначити уповноважену особу, відкрити окремий рахунок для накопичення коштів, виготовити проєктно-кошторисну документацію та зібрати повний пакет документів для Департаменту міського господарства. Розгляд заяв займає до 30 днів. Після схвалення заявки ОСББ-ЖБК організовує закупівлю робіт, підписує договори з підрядниками та контролює виконання ремонту. Всі дані про ремонтні роботи будуть публічні на сайті міськради.

