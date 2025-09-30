FPV-дроны атакуют Николаевскую область ежедневно - Виталий Ким

Поврежденный юизнес центр в Николаеве. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

На Николаевщине три громады находятся под постоянными атаками FPV-дронов. Накануне российские войска семь раз обстреляли Очаковскую громаду. Повреждены частные дома, но, к счастью, без пострадавших.

Об этом в эфире День.LIVE рассказал глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

Угроза FPV

Виталий Ким отметил, что в ночь на 30 сентября враг совершил семь атак FPV-дронами по Очаковской общине. В результате одного из ударов в городе Очаков повреждены два жилых дома. Пострадавших среди мирных жителей не зафиксировано. Кроме Очаковской, под прицелом дронов оказались и Парутинская и Галициновская громады. Обстрелы происходят почти ежедневно, что создает постоянную угрозу для местных жителей.

"FPV-дроны сейчас достают до трех громад, и это происходит почти каждый день. Но ситуация под контролем — наши силы обороны не позволяют врагу разворачивать здесь полноценные обстрелы", — добавил Ким.

Также зафиксировано применение нового типа вражеских дронов — на оптоволокне. Несмотря на опасность, силы обороны Украины держат ситуацию под контролем и не позволяют оккупантам наращивать интенсивность атак.

"Наши силы обороны не позволяют разворачивать здесь полноценно свои вооруженные силы оккупантам, для того, чтобы они повышали уровень обстрелов. Это происходит в течение года. И, благодаря нашим силам обороны, мы чувствуем себя в безопасности", — подытожил Ким.

