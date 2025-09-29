СБУ сорвала попытку контрабанды корабельной артиллерии

Сотрудники СБУ с изъятым оружием. Фото: Служба безопасности Украины

На Николаевщине предотвратили вывоз критически важных комплектующих корабельной артиллерии из Украины. Сумма контрабанды могла достигать почти 1,5 млн долларов США. Полиция задержала злоумышленника еще на этапе подготовки сделки.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Детали дела

По данным следствия, к сделке причастен николаевский предприниматель, который незаконно завладел вооружением во время полномасштабной войны. Речь идет о различных артсистемах: от шестиствольных автоматов АО-18 до универсальных установок АК-176М, которые используются для поражения скоростных целей на малых дистанциях, в частности дронов и крылатых ракет. Чтобы скрыть его вывоз, оружие помещали в специальные контейнеры, которые выглядели как бойлеры для подогрева воды, а транспортировать планировали через аффилированные компании в страны ЕС и Юго-Восточной Азии.

Оружие, которое нашли у дельца. Фото: Служба безопасности Украины

Как накажут

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника еще на этапе подготовки. Во время обысков изъяты артиллерийские установки, дополнительные комплектующие к военным катерам и фиктивные договоры с иностранными предприятиями. Изъятое передадут для нужд Сил обороны.

Фигуранту сообщено о подозрении за приготовление к контрабанде оружия, ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Следствие продолжается для привлечения всех виновных к ответственности.

Печати, которые нашли у злоумышленника, фото: Служба безопасности Украины

