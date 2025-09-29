Видео
Главная Одесса На Николаевщине продавали артсистемы для кораблей — какая схема

На Николаевщине продавали артсистемы для кораблей — какая схема

Ua ru
Дата публикации 29 сентября 2025 14:33
СБУ сорвала попытку контрабанды корабельной артиллерии
Сотрудники СБУ с изъятым оружием. Фото: Служба безопасности Украины

На Николаевщине предотвратили вывоз критически важных комплектующих корабельной артиллерии из Украины. Сумма контрабанды могла достигать почти 1,5 млн долларов США. Полиция задержала злоумышленника еще на этапе подготовки сделки. 

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Читайте также:

Детали дела

По данным следствия, к сделке причастен николаевский предприниматель, который незаконно завладел вооружением во время полномасштабной войны. Речь идет о различных артсистемах: от шестиствольных автоматов АО-18 до универсальных установок АК-176М, которые используются для поражения скоростных целей на малых дистанциях, в частности дронов и крылатых ракет. Чтобы скрыть его вывоз, оружие помещали в специальные контейнеры, которые выглядели как бойлеры для подогрева воды, а транспортировать планировали через аффилированные компании в страны ЕС и Юго-Восточной Азии.

На Миколаївщині викрили ділка, який хотів продати зброю
Оружие, которое нашли у дельца. Фото: Служба безопасности Украины

Как накажут

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника еще на этапе подготовки. Во время обысков изъяты артиллерийские установки, дополнительные комплектующие к военным катерам и фиктивные договоры с иностранными предприятиями. Изъятое передадут для нужд Сил обороны.

Фигуранту сообщено о подозрении за приготовление к контрабанде оружия, ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Следствие продолжается для привлечения всех виновных к ответственности.

На Миколаївщині викрили ділка, який хотів продати зброю
Печати, которые нашли у злоумышленника, фото: Служба безопасности Украины

Напомним, мы писали, что в депутат из Одесской области распространяла пропаганду РФ. Также мы сообщали, что в Одесской области 52-летняя женщина собирала данные для оккупантов.

Одесса оружие корабль Николаев Одесская область Николаевская область Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
