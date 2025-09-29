Видео
Україна
Видео

Главная Одесса На Одесчине депутат оправдывала действия россиян — что грозит

На Одесчине депутат оправдывала действия россиян — что грозит

Ua ru
Дата публикации 29 сентября 2025 13:55
Депутат Одесской области будет отвечать за пропаганду агрессии
Задержанный депутат в Одесской области. Фото: Одесская областная прокуратура

Депутат Таировского поселкового совета распространяла материалы, которые оправдывают агрессию России и популяризируют ее участников. Во время следствия экспертиза подтвердила противоправный характер ее публикаций. Ей грозит заключение в тюрьму.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

Детали дела

Депутата Таировского поселкового совета обвиняют в преступлении против мира и безопасности человечества. По данным прокуратуры, с началом полномасштабного вторжения она поддерживала антиукраинскую идеологию и искала способы помочь врагу. В течение 2022-2023 годов женщина неоднократно публиковала враждебные сообщения в Telegram-каналах и обсуждала их со знакомыми.

Что грозит

Судебная лингвистическая экспертиза подтвердила, что тексты имеют признаки преступления и являются противоправными. Обвинительный акт передан в суд для рассмотрения по существу. Представительнице поселкового совета грозит до восьми лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, мы сообщали, что в Одессе задержали женщину, которая сливала врагу разведданные. Также мы писали, что в Одессе будут судить чиновника горсовета за взятки.

 

Одесса суд Одесская область Новости Одессы измена задержание
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
