Депутатка Одещини відповідатиме за пропаганду агресії

На Одещині депутатка виправдовувала дії росіян — що загрожує
Депутатка Таїровської селищної ради поширювала матеріали, які виправдовують агресію Росії та популяризують її учасників. Під час слідства експертиза підтвердила протиправний характер її публікацій. Їй загрожує ув’язнення.
Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.
Деталі справи
Депутатку Таїровської селищної ради звинувачують у злочині проти миру та безпеки людства. За даними прокуратури, з початком повномасштабного вторгнення вона підтримувала антиукраїнську ідеологію та шукала способи допомогти ворогу. Протягом 2022–2023 років жінка неодноразово публікувала ворожі повідомлення в Telegram-каналах і обговорювала їх зі знайомими.
Що загрожує
Судова лінгвістична експертиза підтвердила, що тексти мають ознаки злочину та є протиправними. Обвинувальний акт передано до суду для розгляду по суті. Представниці селищної ради загрожує до восьми років ув'язнення з конфіскацією майна.
