Головна Одеса На Одещині депутатка виправдовувала дії росіян — що загрожує

На Одещині депутатка виправдовувала дії росіян — що загрожує

Ua ru
Дата публікації: 29 вересня 2025 13:55
Депутатка Одещини відповідатиме за пропаганду агресії
Затримана депутатка на Одещині. Фото: Одеська обласна прокуратура

Депутатка Таїровської селищної ради поширювала матеріали, які виправдовують агресію Росії та популяризують її учасників. Під час слідства експертиза підтвердила протиправний характер її публікацій. Їй загрожує ув’язнення.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

Читайте також:

Деталі справи

Депутатку Таїровської селищної ради звинувачують у злочині проти миру та безпеки людства. За даними прокуратури, з початком повномасштабного вторгнення вона підтримувала антиукраїнську ідеологію та шукала способи допомогти ворогу. Протягом 2022–2023 років жінка неодноразово публікувала ворожі повідомлення в Telegram-каналах і обговорювала їх зі знайомими.

Що загрожує

Судова лінгвістична експертиза підтвердила, що тексти мають ознаки злочину та є протиправними. Обвинувальний акт передано до суду для розгляду по суті. Представниці селищної ради загрожує до восьми років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі затримали жінку, яка зливала ворогу розвіддані. Також ми писали, що в Одесі судитимуть чиновника міськради за хабарі.

 

Одеса суд Одеська область Новини Одеси зрада затримання
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
