Депутатка Одещини відповідатиме за пропаганду агресії

Депутатка Таїровської селищної ради поширювала матеріали, які виправдовують агресію Росії та популяризують її учасників. Під час слідства експертиза підтвердила протиправний характер її публікацій. Їй загрожує ув’язнення.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

Деталі справи

Депутатку Таїровської селищної ради звинувачують у злочині проти миру та безпеки людства. За даними прокуратури, з початком повномасштабного вторгнення вона підтримувала антиукраїнську ідеологію та шукала способи допомогти ворогу. Протягом 2022–2023 років жінка неодноразово публікувала ворожі повідомлення в Telegram-каналах і обговорювала їх зі знайомими.

Що загрожує

Судова лінгвістична експертиза підтвердила, що тексти мають ознаки злочину та є протиправними. Обвинувальний акт передано до суду для розгляду по суті. Представниці селищної ради загрожує до восьми років ув'язнення з конфіскацією майна.

