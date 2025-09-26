В Одесі заарештували жінку за шпигунство на користь Росії

Затримана ворожа агентка. Фото: Служба безпеки України

В Одесі 52-річна жінка шпигувала для окупантів. Вона збирала дані про українських військових і намагалася залучити їх до співпраці. Наразі вона під вартою.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

Деталі справи

За даними слідства, одеситка з 2014 року відкрито підтримувала проросійські погляди та спілкувалася з людьми, які поширювали антиукраїнську пропаганду. Після початку повномасштабного вторгнення вона погодилася співпрацювати зі спецслужбами РФ. Жінка отримувала завдання збирати розвідувальну інформацію про розташування та переміщення підрозділів Сил оборони, склади боєприпасів і персональні дані військових. Для прикриття вона користувалася побутовими розмовами та представлялася науковицею — кандидаткою філологічних наук.

Під виглядом випадкових знайомств шпигунка втиралася в довіру. Влітку вона намагалася переконати українського військового передати копії бойових документів, які планувала віддати своєму куратору.

Що загрожує

Правоохоронці затримали її під час чергових спроб добути інформацію. Суд обрав їй запобіжний захід — тримання під вартою без права на заставу. Їй може загрожувати довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

