Наводили російські дрони — на Одещині затримали агентів Росії

Наводили російські дрони — на Одещині затримали агентів Росії

Ua ru
Дата публікації: 9 вересня 2025 15:02
СБУ затримала агентів ФСБ, які коригували удари по Одесі
Затримання ворожого агента. Фото: Служба безпеки України

Двоє російських поплічників передавали ворогу координати військових об’єктів та наводили ударні дрони на Одещині й Кіровоградщині. Зловмисникам уже оголосили підозру, їм загрожує довічне ув’язнення.

Про це повідомили в Службі безпеки України.

Читайте також:

Ворожі агенти

Контррозвідка СБУ викрила двох жителів Одещини, які працювали на ФСБ. Обидва діяли окремо, але мали одного куратора з боку ворога. Їх завербували через Телеграм-канали. Серед затриманих — 33-річний дезертир. Він самовільно залишив військову частину на Кіровоградщині та передав окупантам розташування підрозділу, в якому служив. Крім того, він повідомив координати штабу, полігонів і маршрутів руху українських військових. Повернувшись на Одещину, агент намагався влаштуватися на оборонний завод, щоб збирати нові дані для ворога, але СБУ його зупинила. Інший затриманий — 49-річний житель селища Лиманське. Він передавав росіянам інформацію про переміщення та позиції мобільних груп ППО під час тривог.

Одеса
Затриманий ворожий агент. Фото: Служба безпеки України

Як покарають

Під час обшуків у зловмисників вилучили телефони з доказами роботи на агресора. Їм оголосили підозру за статтями про державну зраду та дезертирство, вчинені в умовах воєнного стану. Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою без права застави. За такі злочини передбачене покарання до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, ми писали, що в Одесі затримали чоловіка, який готував теракти. Також ми повідомляли, що в Одесі затримали диверсанта, який палив чужі авто.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
