Поджигатель в Одессе поджег четыре авто по заказу из интернета

Поджигал авто на заказ — в Одессе задержали диверсанта
В одном из районов города произошла серия поджогов авто. Причастен к этому местный житель, который за деньги согласился уничтожать чужую собственность. Заказы он получал от "куратора" через интернет.
Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.
Детали поджогов
В Хаджибейском районе Одессы 21-летний местный житель, согласился за вознаграждение выполнять преступные задания. Координатор через мессенджер присылал ему адреса машин, а он должен был поджигать их и фиксировать это на видео. За несколько дней поджигатель уничтожил четыре иномарки — BMW, Land Rover, Mercedes-Benz и Hyundai Tucson. Они принадлежали двум мужчинам и двум женщинам.
К счастью, люди не пострадали, а пожары потушили спасатели. Владельцы авто понесли убытки более чем на 4 миллиона гривен.
Задержание и наказание
Полицейские провели следственно-оперативные мероприятия, установили личность злоумышленника и задержали его. У него изъяли вещественные доказательства, которые уже направлены на экспертизы. Мужчине сообщили о подозрении в умышленном уничтожении имущества путем поджога. Ему грозит до 10 лет тюрьмы. Суд избрал меру пресечения — содержание под стражей с возможностью залога в более 242 тысячи гривен.
