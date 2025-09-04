Видео
Главная Одесса Поджигал авто на заказ — в Одессе задержали диверсанта

Поджигал авто на заказ — в Одессе задержали диверсанта

Ua ru
Дата публикации 4 сентября 2025 11:54
Поджигатель в Одессе поджег четыре авто по заказу из интернета
Задержанный диверсант в Одессе. Фото: полиция

В одном из районов города произошла серия поджогов авто. Причастен к этому местный житель, который за деньги согласился уничтожать чужую собственность. Заказы он получал от "куратора" через интернет.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Детали поджогов

В Хаджибейском районе Одессы 21-летний местный житель, согласился за вознаграждение выполнять преступные задания. Координатор через мессенджер присылал ему адреса машин, а он должен был поджигать их и фиксировать это на видео. За несколько дней поджигатель уничтожил четыре иномарки — BMW, Land Rover, Mercedes-Benz и Hyundai Tucson. Они принадлежали двум мужчинам и двум женщинам.

К счастью, люди не пострадали, а пожары потушили спасатели. Владельцы авто понесли убытки более чем на 4 миллиона гривен.

Одеса
Сожженное авто в Одессе. Фото: ГУНП
Одеса
Уничтоженная машина одесситов. Фото: ГУНП

Задержание и наказание

Полицейские провели следственно-оперативные мероприятия, установили личность злоумышленника и задержали его. У него изъяли вещественные доказательства, которые уже направлены на экспертизы. Мужчине сообщили о подозрении в умышленном уничтожении имущества путем поджога. Ему грозит до 10 лет тюрьмы. Суд избрал меру пресечения — содержание под стражей с возможностью залога в более 242 тысячи гривен.

Одеса
Машина, которую сжег диверсант. Фото: ГУНП
Одеса
Сторона сожженной в Одессе машины. Фото: ГУНП

Напомним, мы писали, что в Одесской области женщина чуть не сожгла офис общественной организации. Также мы сообщали, что Сырский назвал количество потерь россиян в технике.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
