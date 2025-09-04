Відео
Головна Одеса Підпалював авто на замовлення — в Одесі затримали диверсанта

Підпалював авто на замовлення — в Одесі затримали диверсанта

Ua ru
Дата публікації: 4 вересня 2025 11:54
Палій в Одесі підпалив чотири авто на замовлення з інтернету
Затриманий диверсант в Одесі. Фото: поліція

В одному із районів міста сталася серія підпалів авто. Причетний до цього був місцевий житель, який за гроші погодився нищити чужу власність. Замовлення він отримував від "куратора" через інтернет.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Читайте також:

Деталі підпалів

У Хаджибейському районі Одеси 21-річний місцевий житель, погодився за винагороду виконувати злочинні завдання. Координатор через месенджер надсилав йому адреси машин, а він мав підпалювати їх і фіксувати це на відео. За кілька днів палій знищив чотири іномарки — BMW, Land Rover, Mercedes-Benz та Hyundai Tucson. Вони належали двом чоловікам та двом жінкам.

На щастя, люди не постраждали, а пожежі загасили рятувальники. Власники авто зазнали збитків більш ніж на 4 мільйони гривень.

Одеса
Спалене авто в Одесі. Фото: ГУНП
Одеса
Знищена автівка одеситів. Фото: ГУНП

Затримання та покарання

Поліцейські провели слідчо-оперативні заходи, встановили особу зловмисника та затримали його. У нього вилучили речові докази, які вже скеровані на експертизи. Чоловікові повідомили про підозру в умисному знищенні майна шляхом підпалу. Йому загрожує до 10 років в’язниці. Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю застави у понад 242 тисячі гривень.

Одеса
Автівка, яку спалив диверсант. Фото: ГУНП
Одеса
Бік спаленої в Одесі машини. Фото: ГУНП

Нагадаємо, ми писали, що на Одещині жінка мало не спалила офіс громадської організації. Також ми повідомляли, що Сирський назвав кількість втрат росіян в техніці.

Одеса Одеська область підпал Кримінал Новини Одеси вогонь
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
