Жителька Одещини вчинила масштабний підпал будівлі громадської організації - яким чином

Поліція на місці події. Фото ілюстратиівне: Національна поліція України

Жителька Одещини під алкоголем підпалила двері громадської організації, із працівником якої в неї стався конфлікт. Однак значної шкоди майну заподіяти їй не вдалося, а поліцейські затримали жінку на місці злочину.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Реклама

Читайте також:

Подробиці справи

Жителька міста Теплодар на Одещині розпивала ввечері алкогольні напої на вулиці, де розташований офіс громадської організації. Раптом вона згадала про неприязні стосунки з одним із її працівників, і вирішила помститися.

Підозрювана принесла папір та легкозаймисту рідину, облила одні з кількох дверей будівлі і підпалила. Полум’я не розгорілося, тому жінка зробила те саме з іншими дверима. Усе, що відбувається помітила волонтерка, яка проходила повз, й одразу загасила вогонь та викликала поліцію. Правоохоронці затримали порушницю на місці злочину. Перевірка показала, що вона у стані алкогольного спʼяніння.

Яке покарання загрожує

Фігуранці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (закінчений замах на умисне пошкодження чужого майна, вчинений шляхом підпалу). Жінці загрожує позбавлення волі строком до десяти років. Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про суперечку на Одещині, яка раптом закінчилася кривавою різаниною. А також про одесита, який вкрав авто за допомогою свого пістолета.