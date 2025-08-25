Відео
Головна Одеса На Одещині жінка мало не спалила офіс громадської організації

На Одещині жінка мало не спалила офіс громадської організації

Ua ru
Дата публікації: 25 серпня 2025 13:17
Жителька Одещини вчинила масштабний підпал будівлі громадської організації - яким чином
Поліція на місці події. Фото ілюстратиівне: Національна поліція України

Жителька Одещини під алкоголем підпалила двері громадської організації, із працівником якої в неї стався конфлікт. Однак значної шкоди майну заподіяти їй не вдалося, а поліцейські затримали жінку на місці злочину.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Подробиці справи

Жителька міста Теплодар на Одещині розпивала ввечері алкогольні напої на вулиці, де розташований офіс громадської організації. Раптом вона згадала про неприязні стосунки з одним із її працівників, і вирішила помститися.

Підозрювана принесла папір та легкозаймисту рідину, облила одні з кількох дверей будівлі і підпалила. Полум’я не розгорілося, тому жінка зробила те саме з іншими дверима. Усе, що відбувається помітила волонтерка, яка проходила повз, й одразу загасила вогонь та викликала поліцію. Правоохоронці затримали  порушницю на місці злочину. Перевірка показала, що вона у стані алкогольного спʼяніння.

Яке покарання загрожує

Фігуранці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (закінчений замах на умисне пошкодження чужого майна, вчинений шляхом підпалу). Жінці загрожує позбавлення волі строком до десяти років. Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про суперечку на Одещині, яка раптом закінчилася кривавою різаниною. А також про одесита, який вкрав авто за допомогою свого пістолета.

 

Одеса Одеська область підпал Новини Одеси затримання
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
