На Одесчине зарезал соседа возле дома и скрылся — какая причина

На Одесчине зарезал соседа возле дома и скрылся — какая причина

Ua ru
Дата публикации 25 августа 2025 11:25
В Одесской области зарезал товарища возле дома - ужасное преступление
Полиция на месте происшествия. Фото: Национальная полиция Украины

Житель города Южное Одесской области зарезал своего знакомого во время ссоры возле дома. Полицейские быстро разыскали подозреваемого, ему грозит лишение свободы.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Читайте также:

Подробности дела

Горожанин позвонил полицейским и сообщил, что обнаружил возле одной жилой многоэтажки незнакомого мужчину без признаков жизни. Выехав по указанному заявителем адресу, правоохранители установили, что погиб 43-летний местный житель.

На теле были проникающие ножевые ранения ключицы и грудной клетки, которые, предварительно, и привели к смерти. Точную причину смерти будет установлено по результатам судебно-медицинской экспертизы, которую следователи назначили в рамках начатого уголовного производства.

Полицейские установили, что в тот день потерпевший возле дома встретился со своим 25-летним знакомым. Во время разговора между мужчинами возникла ссора, которая переросла в драку. Молодой человек схватил нож и дважды ударил им товарища. Убедившись, что тот не подает признаков жизни, подозреваемый скрылся.

поліцейські затримали 25-річного жителя міста південне за підозрою у вбивстві знайомого
Расследование преступления. Фото: Национальная полиция Украины

Во время осмотра места происшествия следователи изъяли ряд вещественных доказательств, в частности вероятное орудие преступления, которые направили на экспертные исследования. Менее чем за час правоохранители разыскали фигуранта на одной из улиц города и задержали.

поліцейські затримали 25-річного жителя міста південне за підозрою у вбивстві знайомого
Орудие убийства. Фото: Национальная полиция Украины

Какое наказание грозит

Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали о том как на трассе Одесса-Рени остановили нелегальный трансфер. А также об одессите, который украл авто с помощью своего пистолета.

Одесса поножовщина Одесская область Новости Одессы Нацполиция
Басюл Елена
Автор:
Басюл Елена
