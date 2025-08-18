Відео
Головна Одеса На Одещину повернувся останній захисник Зміїного — як зустріли

На Одещину повернувся останній захисник Зміїного — як зустріли

Ua ru
Дата публікації: 18 серпня 2025 13:34
З полону на Одещину повернувся останній захисник Зміїного - яким чином це вдалося зробити
Повернення Віталія Гиренка. Фото: Південне регіональне управління Держприкордонслужби України

На Одещину з російського полону повернувся останні захисник острова Зміїний Віталій Гиренко. Вдома він вперше побачив маленького сина, який народився вже після того, як службовець опинився у неволі.

Про це повідомляє Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Читайте також:

Повернення додому

Сьогодні до рідного Ізмаїла повернувся прикордонник Віталій Гиренко — останній серед захисників острова Зміїний, який перебував у російському полоні. Майже три з половиною роки службовець провів у неволі.

Коли Віталій потрапив у полон, його дружина Альона була на сьомому місяці вагітності, тож він побачив свого сина Дмитра лише зараз.

"Усі ці роки на нього чекали найрідніші – дружина, маленький син і мама Віра, яка після втрати дому на Харківщині переїхала до Ізмаїла. Зворушлива зустріч у рідному місті стала справжнім святом. Побратими, друзі та мешканці Ізмаїла зустрічали Віталія обіймами, сльозами радості й щирими словами вдячності",— йдеться у повідомленні прикордонників.

Попереду на Віталія Гиренка чекає адаптація до мирного життя. 

На зображенні може бути: 8 людей та натовп
Зустріч із мамою. Фото: Південне регіональне управління Держприкордонслужби України
На зображенні може бути: 3 людини, дитина та текст
Віталій із сином. Фото: Південне регіональне управління Держприкордонслужби України
На зображенні може бути: 6 людей
Віталій із родиною. Фото: Південне регіональне управління Держприкордонслужби України

Обмін 14 серпня

Під час обміну 14 серпня вдалося повернути 33 військових ВМС та Прикордонної служби (з них 10 офіцерів) та 51 цивільного українця. Вік наймолодшого звільненого — 26 років, а найстаршого — 74, з яких сім останніх років він перебував у російській в’язниці.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як в Одесі підтримали військовополонених. А також про повернення захисника Азовсталі.

Одеса Новини Одеси війна в Україні острів Зміїний обмін полоненими
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
