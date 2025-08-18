З полону на Одещину повернувся останній захисник Зміїного - яким чином це вдалося зробити

Повернення Віталія Гиренка. Фото: Південне регіональне управління Держприкордонслужби України

На Одещину з російського полону повернувся останні захисник острова Зміїний Віталій Гиренко. Вдома він вперше побачив маленького сина, який народився вже після того, як службовець опинився у неволі.

Про це повідомляє Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Реклама

Читайте також:

Повернення додому

Сьогодні до рідного Ізмаїла повернувся прикордонник Віталій Гиренко — останній серед захисників острова Зміїний, який перебував у російському полоні. Майже три з половиною роки службовець провів у неволі.

Коли Віталій потрапив у полон, його дружина Альона була на сьомому місяці вагітності, тож він побачив свого сина Дмитра лише зараз.

"Усі ці роки на нього чекали найрідніші – дружина, маленький син і мама Віра, яка після втрати дому на Харківщині переїхала до Ізмаїла. Зворушлива зустріч у рідному місті стала справжнім святом. Побратими, друзі та мешканці Ізмаїла зустрічали Віталія обіймами, сльозами радості й щирими словами вдячності",— йдеться у повідомленні прикордонників.

Попереду на Віталія Гиренка чекає адаптація до мирного життя.

Зустріч із мамою. Фото: Південне регіональне управління Держприкордонслужби України

Віталій із сином. Фото: Південне регіональне управління Держприкордонслужби України

Віталій із родиною. Фото: Південне регіональне управління Держприкордонслужби України

Обмін 14 серпня

Під час обміну 14 серпня вдалося повернути 33 військових ВМС та Прикордонної служби (з них 10 офіцерів) та 51 цивільного українця. Вік наймолодшого звільненого — 26 років, а найстаршого — 74, з яких сім останніх років він перебував у російській в’язниці.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як в Одесі підтримали військовополонених. А також про повернення захисника Азовсталі.