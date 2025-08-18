Из плена в Одесскую область вернулся последний защитник Змеиного - каким образом это удалось сделать

На Одесчину вернулся последний защитник Змеиного — как встретили
На Одесчину из российского плена вернулся последние защитник острова Змеиный Виталий Гиренко. Дома он впервые увидел маленького сына, который родился уже после того, как служащий оказался в неволе.
Об этом сообщает Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.
Возвращение домой
Сегодня в родной Измаил вернулся пограничник Виталий Гиренко — последний среди защитников острова Змеиный, который находился в российском плену. Почти три с половиной года служащий провел в неволе.
Когда Виталий попал в плен, его жена Алена была на седьмом месяце беременности, поэтому он увидел своего сына Дмитрия только сейчас.
"Все эти годы его ждали родные — жена, маленький сын и мама Вера, которая после потери дома на Харьковщине переехала в Измаил. Трогательная встреча в родном городе стала настоящим праздником. Собратья, друзья и жители Измаила встречали Виталия объятиями, слезами радости и искренними словами благодарности",— говорится в сообщении пограничников.
Впереди Виталия Гиренко ждет адаптация к мирной жизни.
Обмен 14 августа
Во время обмена 14 августа удалось вернуть 33 военных ВМС и Пограничной службы (из них 10 офицеров) и 51 гражданского украинца. Возраст самого молодого освобожденного — 26 лет, а самого старшего — 74, из которых семь последних лет он находился в российской тюрьме.
