На Одесчину вернулся последний защитник Змеиного — как встретили

Дата публикации 18 августа 2025 13:34
Из плена в Одесскую область вернулся последний защитник Змеиного - каким образом это удалось сделать
Возвращение Виталия Гиренко. Фото: Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины

На Одесчину из российского плена вернулся последние защитник острова Змеиный Виталий Гиренко. Дома он впервые увидел маленького сына, который родился уже после того, как служащий оказался в неволе.

Об этом сообщает Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Возвращение домой

Сегодня в родной Измаил вернулся пограничник Виталий Гиренко — последний среди защитников острова Змеиный, который находился в российском плену. Почти три с половиной года служащий провел в неволе.

Когда Виталий попал в плен, его жена Алена была на седьмом месяце беременности, поэтому он увидел своего сына Дмитрия только сейчас.

"Все эти годы его ждали родные — жена, маленький сын и мама Вера, которая после потери дома на Харьковщине переехала в Измаил. Трогательная встреча в родном городе стала настоящим праздником. Собратья, друзья и жители Измаила встречали Виталия объятиями, слезами радости и искренними словами благодарности",— говорится в сообщении пограничников.

Впереди Виталия Гиренко ждет адаптация к мирной жизни.

На зображенні може бути: 8 людей та натовп
Встреча с мамой. Фото: Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины
На зображенні може бути: 3 людини, дитина та текст
Виталий с сыном. Фото: Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины
На зображенні може бути: 6 людей
Виталий с семьей. Фото: Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины

Обмен 14 августа

Во время обмена 14 августа удалось вернуть 33 военных ВМС и Пограничной службы (из них 10 офицеров) и 51 гражданского украинца. Возраст самого молодого освобожденного — 26 лет, а самого старшего — 74, из которых семь последних лет он находился в российской тюрьме.

Напомним, недавно мы писали о том, как в Одессе поддержали военнопленных. А также о возвращении защитника Азовстали.

Одесса Новости Одессы война в Украине остров Змеиный обмен пленными
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
