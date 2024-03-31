На трасі Одеса — Рені зупинили нелегальний трансфер з ухилянтами

Затримані порушники. Фото: ДПСУ

Прикордонники затримали чоловіка, який займався незаконним переправленням осіб через кордон України з Молдовою. На транзитній ділянці автодороги "Одеса — Рені" було зупинено мікроавтобус, що перевозив п’ятьох ухилянтів.

Про це повідомляє пресслужба Південного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Читайте також:

Деталі схеми

Водієм та організатором цієї схеми виявився 68-річний житель Одещини. Він, отримавши замовлення від "клієнтів", вирушив забрати їх у зазначеному місці. Ухилянтами виявилися мешканці Миколаївської, Одеської та Львівської областей. Вони знайшли через інтернет-месенджери оголошення про нелегальне транспортування. За організацію "туру" кожен сплатив по 8 тисяч доларів США. До цієї суми входила ще й підробка військово-облікових документів, що дають право на виїзд за кордон.

Яке покарання

Наразі організаторам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ. Йдеться про незаконне переправлення осіб через державний кордон України, за що їм "світить" позбавлення волі на строк до дев'яти років. Стосовно осіб, які мали намір незаконно перетнути кордон, складені адмінпротоколи.

Спроби перетину кордону на Одещині

Нагадаємо, що прикордонники затримали мешканця Одещини, який збирався здійснити незаконний перетин держкордону. Втікач на момент затримання встиг подолати понад пів тисячі кілометрів на велосипеді.

Також ми писали, що на Одещині затримали злочинну групу, яка займалась незаконним переправленням осіб через кордон України з Румунією. Чоловіків призовного віку відправляли на гумовому човні річкою Дунай.