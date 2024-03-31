На трассе Одесса — Рени остановили нелегальный трансфер с уклонистами

Задержанные нарушители. Фото: ГПСУ

Пограничники задержали мужчину, который занимался незаконной переправкой лиц через границу Украины с Молдовой. На транзитном участке автодороги "Одесса — Рени" был остановлен микроавтобус, перевозивший пять уклонистов.

Об этом сообщает пресс-служба Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

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Детали схемы

Водителем и организатором этой схемы оказался 68-летний житель Одесской области. Он, получив заказы от "клиентов", отправился забрать их в указанном месте. Уклонистами оказались жители Николаевской, Одесской и Львовской областей. Они нашли через интернет-мессенджеры объявления о нелегальной транспортировке. За организацию "тура" каждый оплатил по 8 тысяч долларов США. В эту сумму входила еще и подделка военно-учетных документов, дающих право на выезд за границу.

Какое наказание

В настоящее время организаторам доложено о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК. Речь идет о незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, за что им "светит" лишение свободы сроком до девяти лет. В отношении лиц, намеревавшихся незаконно пересечь границу, составлены админпротоколы.

Попытки пересечения границы в Одесской области

Напомним, что пограничники задержали жителя Одесчины, который собирался осуществить незаконное пересечение госграницы. Беглец на момент задержания успел преодолеть более полтысячи километров на велосипеде.

Также мы писали, что в Одесской области задержали преступную группу, которая занималась незаконной переправкой лиц через границу Украины с Румынией. Мужчин призывного возраста отправляли на резиновой лодке по реке Дунай.