На Одещині зарізав товариша біля будинку - жахливий злочин

Поліція на місці події. Фото: Національна поліція України

Житель міста Південне на Одещині зарізав свого знайомого під час сварки біля будинку. Поліцейські швидко розшукали підозрюваного, йому загрожує позбавлення волі.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Реклама

Читайте також:

Подробиці справи

Містянин зателефонував поліцейським та повідомив, що виявив біля однієї жилої багатоповерхівки незнайомого чоловіка без ознак життя. Виїхавши за вказаною заявником адресою, правоохоронці встановили, що загинув 43-річний місцевий житель.

На тілі були проникаючі ножові поранення ключиці та грудної клітки, які, попередньо, й призвели до смерті. Точну причину смерті буде встановлено за результатом судово-медичної експертизи, яку слідчі призначили в рамках розпочатого кримінального провадження.

Поліцейські встановили, що того дня потерпілий біля дому зустрівся зі своїм 25-річним знайомим. Під час розмови між чоловіками виникла сварка, яка переросла в бійку. Молодик схопив ніж і двічі вдарив ним товариша. Переконавшись, що той не подає ознак життя, підозрюваний утік.

Розслідування злочину. Фото: Національна поліція України

Під час огляду місця події слідчі вилучили низку речових доказів, зокрема ймовірне знаряддя злочину, які скерували на експертні дослідження. Менш ніж за годину правоохоронці розшукали фігуранта на одній із вулиць міста і затримали.

Зняряддя вбивства. Фото: Національна поліція України

Яке покарання загрожує

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те як на трасі Одеса-Рені зупинили нелегальний трансфер. А також про одесита, який вкрав авто за допомогою свого пістолета.