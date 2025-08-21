Відео
Одесит із пістолетом украв машину у таксиста — що загрожує

Одесит із пістолетом украв машину у таксиста — що загрожує

Дата публікації: 21 серпня 2025 17:38
В Одесі у таксиста вкрали авто за допомогою пістолета
Фігурант після затримання. Фото: Національна поліція України

В Одесі у Київському районі чоловік вкрав авто таксиста, погрожуючи йому пістолетом. Поліцейські швидко розшукали підозрюваного та затримали його, фігуранту загрожує до 12 років в'язниці.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Читайте також:

Подробиці справи

39-річний таксист привіз пасажирку до однієї з локацій в Київському районі Одеси. Під час очікування наступного замовлення у транспортний засіб чоловіка увірвався незнайомець в окулярах та медичній масці, який, погрожуючи застосуванням пістолета, наказав негайно залишити автівку. Правопорушник сів за кермо і поїхав геть, а потерпілий повідомив про подію поліцейським.

Правоохоронці розшукали та затримали зловмисника. Ним виявився 30-річний місцевий житель. Чуже авто він покинув недалеко від місця злочину, коли зупинився з технічних причин і не зміг їхати далі.

Слідчі вилучили у правопорушника пістолет, зовні схожий на газовий, а також предмети, за допомогою яких він намагався приховати зовнішність.

Вкрав авто в Одесі, погрожуючи пістолетом — чим завершилось - фото 1
Вилучений пістолет. Фото: Національна поліція України
погрожуючи пістолетом, заволодів автівкою таксиста: поліцейські розшукали та затримали зловмисника
Правоохоронці на місці події. Фото: Національна поліція України

Яке покарання загрожує

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 289 Кримінального кодексу України (закінчений замах на незаконне заволодіння транспортним засобом, поєднаному з погрозою застосування насильства, небезпечного для життя та здоров’я потерпілого). Йому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої. 

Нагадаємо, нещодавно ми писали про підрив авто військовослужбовця у Києві. А також про різанину на вулиці в Одесі.

Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
