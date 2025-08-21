В Одесі у таксиста вкрали авто за допомогою пістолета

Фігурант після затримання. Фото: Національна поліція України

В Одесі у Київському районі чоловік вкрав авто таксиста, погрожуючи йому пістолетом. Поліцейські швидко розшукали підозрюваного та затримали його, фігуранту загрожує до 12 років в'язниці.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Подробиці справи

39-річний таксист привіз пасажирку до однієї з локацій в Київському районі Одеси. Під час очікування наступного замовлення у транспортний засіб чоловіка увірвався незнайомець в окулярах та медичній масці, який, погрожуючи застосуванням пістолета, наказав негайно залишити автівку. Правопорушник сів за кермо і поїхав геть, а потерпілий повідомив про подію поліцейським.

Правоохоронці розшукали та затримали зловмисника. Ним виявився 30-річний місцевий житель. Чуже авто він покинув недалеко від місця злочину, коли зупинився з технічних причин і не зміг їхати далі.

Слідчі вилучили у правопорушника пістолет, зовні схожий на газовий, а також предмети, за допомогою яких він намагався приховати зовнішність.

Вилучений пістолет. Фото: Національна поліція України

Правоохоронці на місці події. Фото: Національна поліція України

Яке покарання загрожує

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 289 Кримінального кодексу України (закінчений замах на незаконне заволодіння транспортним засобом, поєднаному з погрозою застосування насильства, небезпечного для життя та здоров’я потерпілого). Йому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

