Іноземець вдарив одесита ножем - за що та який дадуть термін

Оголошення підозри. Фото: Національна поліція України

Іноземець, що мешкає в Одесі, спровокував сварку з городянином та вдарив його ножем. Поліцейські швидко розшукали правопорушника та відкрили справу — йому загрожує позбавлення волі.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Реклама

Читайте також:

Подробиці справи

На одній із вулиць у Пересипському районі міста до 32-річного одесита прискіпався нетверезий незнайомець, який спровокував сварку. А потім — двічі вдарив його ножем у тулуб. Очевидці викликали "Швидку" і поліцію. Лікарі доставили постраждалого до медичного закладу з колото-різаними ранами грудної клітки та попереку з ушкодженням нирки.

Поліцейські затримали підозрюваного неподалік від місця події. Ним виявився 42-річний громадянин сусідньої держави, який нині мешкає в Одесі. Ніж він викинув поблизу, однак правоохоронці розшукали його та скерували на експертизу. Свій вчинок фігурант пояснив впливом алкоголю.

Речовий доказ. Фото: Національна поліція України

Яке покарання загрожує

Фігуранту повідомлено про підозру за за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння). Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового, який побив жінку бутилкою. А також про одесита, який зарізав свого знайомого.