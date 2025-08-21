Иностранец ударил одессита ножом - за что и какой дадут срок

Объявление подозрения. Фото: Национальная полиция Украины

Иностранец, проживающий в Одессе, спровоцировал ссору с горожанином и ударил его ножом. Полицейские быстро разыскали правонарушителя и открыли дело — ему грозит тюремное заключение.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Подробности дела

На одной из улиц в Пересыпском районе города к 32-летнему одесситу пристал нетрезвый незнакомец, который спровоцировал ссору. А потом — дважды ударил его ножом в туловище. Очевидцы вызвали "Скорую" и полицию. Врачи доставили пострадавшего в медицинское учреждение с колото-резаными ранами грудной клетки и поясницы с повреждением почки.

Полицейские задержали подозреваемого неподалеку от места происшествия. Им оказался 42-летний гражданин соседнего государства, который сейчас живет в Одессе. Нож он выбросил поблизости, однако правоохранители разыскали его и направили на экспертизу. Свой поступок фигурант объяснил влиянием алкоголя.

Вещественное доказательство. Фото: Национальная полиция Украины

Какое наказание грозит

Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное телесное повреждение, опасное для жизни в момент причинения). Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали о военном, который избил женщину бутылкой. А также об одессите, который зарезал своего знакомого.