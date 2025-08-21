Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Поножовщина в Одессе прямо на улице — какие последствия

Поножовщина в Одессе прямо на улице — какие последствия

Ua ru
Дата публикации 21 августа 2025 10:35
Иностранец ударил одессита ножом - за что и какой дадут срок
Объявление подозрения. Фото: Национальная полиция Украины

Иностранец, проживающий в Одессе, спровоцировал ссору с горожанином и ударил его ножом. Полицейские быстро разыскали правонарушителя и открыли дело — ему грозит тюремное заключение.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Реклама
Читайте также:

Подробности дела

На одной из улиц в Пересыпском районе города к 32-летнему одесситу пристал нетрезвый незнакомец, который спровоцировал ссору. А потом — дважды ударил его ножом в туловище. Очевидцы вызвали "Скорую" и полицию. Врачи доставили пострадавшего в медицинское учреждение с колото-резаными ранами грудной клетки и поясницы с повреждением почки.

Полицейские задержали подозреваемого неподалеку от места происшествия. Им оказался 42-летний гражданин соседнего государства, который сейчас живет в Одессе. Нож он выбросил поблизости, однако правоохранители разыскали его и направили на экспертизу. Свой поступок фигурант объяснил влиянием алкоголя.

поліцейські затримали іноземця, який спричинив тяжкі тілесні ушкодження одеситу
Вещественное доказательство. Фото: Национальная полиция Украины

Какое наказание грозит

Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное телесное повреждение, опасное для жизни в момент причинения). Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали о военном, который избил женщину бутылкой. А также об одессите, который зарезал своего знакомого.

Одесса драка иностранец Криминал Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации