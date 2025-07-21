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Головна Одеса За образу ножа під ребра — що загрожує одеситу

За образу ножа під ребра — що загрожує одеситу

Ua ru
Дата публікації: 21 липня 2025 19:30
Одесит кілька разів вдарив ножем сусіда
Поліція на місці події. Фото: Національна поліція

Одесит кілька разів вдарив свого сусіда ножем у тулуп за словесну образу, чим спричинив тяжкі тілесні ушкодження. Поліцейські затримали нападника, йому загрожує до 8 років ув'язнення.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці справи

57-річний місцевий житель Хаджибейського району підходив до свого будинку, коли 28-річний сусід, який сидів на лавочці неподалік, словесно його образив. Через це між чоловіками виник конфлікт, у ході якого старший вирішив помститися молодшому: побіг додому за ножем, а повернувшись, кілька разів вдарив опонента в тулуб.

помстився за образу: поліцейські затримали одесита, який завдав ножових поранень співмістянину
Вилучений ніж. Фото: Національна поліція

Очевидці викликали потерпілому швидку. Медики госпіталізували його з проникаючим пораненням живота, пошкодженням кишківника, колотими ранами черевної стінки й грудної клітки. Слідчі затримали підозрюваного та вилучили ніж, який направили на експертизу. Свій вчинок правопорушник пояснив обуренням через образливі висловлювання сусіда.

Яке покарання загрожує

Фігуранту повідомлено про пізору за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесному ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння). Йому загрожує до 8 років ув'язнення.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про застілля, яка закінчилось вбивством. А також про жительку Одещини, яка зарізала пенсіонерку.

Одеса різанина Новини Одеси Нацполіція затримання
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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