Одессит несколько раз ударил ножом соседа

Полиция на месте происшествия. Фото: Национальная полиция

Одессит несколько раз ударил своего соседа ножом в туловище за словесное оскорбление, чем нанес тяжкие телесные повреждения. Полицейские задержали нападавшего, ему грозит до 8 лет заключения.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности дела

57-летний местный житель Хаджибейского района подходил к своему дому, когда 28-летний сосед, который сидел на лавочке неподалеку, словесно его оскорбил. Из-за этого между мужчинами возник конфликт, в ходе которого старший решил отомстить младшему: побежал домой за ножом, а вернувшись, несколько раз ударил оппонента в туловище.

Изъятый нож. Фото: Национальная полиция

Очевидцы вызвали пострадавшему скорую. Медики госпитализировали его с проникающим ранением живота, повреждением кишечника, колотыми ранами брюшной стенки и грудной клетки. Следователи задержали подозреваемого и изъяли нож, который направили на экспертизу. Свой поступок правонарушитель объяснил возмущением из-за оскорбительных высказываний соседа.

Какое наказание грозит

Фигуранту сообщено о пизору по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, опасное для жизни в момент причинения). Ему грозит до 8 лет заключения.

Напомним, недавно мы писали о застолье, которое закончилось убийством. А также о жительнице Одесской области, которая зарезала пенсионерку.