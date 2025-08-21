В Одессе у таксиста украли авто с помощью пистолета

Фигурант после задержания. Фото: Национальная полиция Украины

В Одессе в Киевском районе мужчина украл авто таксиста, угрожая ему пистолетом. Полицейские быстро разыскали подозреваемого и задержали его, фигуранту грозит до 12 лет тюрьмы.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Реклама

Читайте также:

Подробности дела

39-летний таксист привез пассажирку к одной из локаций в Киевском районе Одессы. Во время ожидания следующего заказа в транспортное средство мужчины ворвался незнакомец в очках и медицинской маске, который, угрожая применением пистолета, приказал немедленно покинуть машину. Правонарушитель сел за руль и уехал, а потерпевший сообщил о происшествии полицейским.

Правоохранители разыскали и задержали злоумышленника. Им оказался 30-летний местный житель. Чужое авто он покинул недалеко от места преступления, когда остановился по техническим причинам и не смог ехать дальше.

Следователи изъяли у правонарушителя пистолет, внешне похожий на газовый, а также предметы, с помощью которых он пытался скрыть внешность.

Изъятый пистолет. Фото: Национальная полиция Украины

Правоохранители на месте происшествия. Фото: Национальная полиция Украины

Какое наказание грозит

Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 289 Уголовного кодекса Украины (законченное покушение на незаконное завладение транспортным средством, соединенном с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья потерпевшего). Ему грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, недавно мы писали о подрыве авто военнослужащего в Киеве. А также о поножовщине на улице в Одессе.