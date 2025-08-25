Жительница Одесской области совершила масштабный поджог здания общественной организации - каким образом

Полиция на месте происшествия. Фото иллюстративное: Национальная полиция Украины

Жительница Одесской области под алкоголем подожгла дверь общественной организации, с работником которой у нее произошел конфликт. Однако значительный ущерб имуществу причинить ей не удалось, а полицейские задержали женщину на месте преступления.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Подробности дела

Жительница города Теплодар Одесской области распивала вечером алкогольные напитки на улице, где расположен офис общественной организации. Вдруг она вспомнила о неприязненных отношениях с одним из ее работников, и решила отомстить.

Подозреваемая принесла бумагу и легковоспламеняющуюся жидкость, облила одни из нескольких дверей здания и подожгла. Пламя не разгорелось, поэтому женщина сделала то же самое с другими дверями. Все происходящее заметила волонтер, которая проходила мимо, и сразу потушила огонь и вызвала полицию. Правоохранители задержали нарушительницу на месте преступления. Проверка показала, что она в состоянии алкогольного опьянения.

Какое наказание грозит

Фигурантке сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (законченное покушение на умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога). Женщине грозит лишение свободы сроком до десяти лет. Суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

