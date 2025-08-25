Видео
Главная Одесса На Одесчине женщина чуть не сожгла офис общественной организации

На Одесчине женщина чуть не сожгла офис общественной организации

Ua ru
Дата публикации 25 августа 2025 13:17
Жительница Одесской области совершила масштабный поджог здания общественной организации - каким образом
Полиция на месте происшествия. Фото иллюстративное: Национальная полиция Украины

Жительница Одесской области под алкоголем подожгла дверь общественной организации, с работником которой у нее произошел конфликт. Однако значительный ущерб имуществу причинить ей не удалось, а полицейские задержали женщину на месте преступления.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Читайте также:

Подробности дела

Жительница города Теплодар Одесской области распивала вечером алкогольные напитки на улице, где расположен офис общественной организации. Вдруг она вспомнила о неприязненных отношениях с одним из ее работников, и решила отомстить.

Подозреваемая принесла бумагу и легковоспламеняющуюся жидкость, облила одни из нескольких дверей здания и подожгла. Пламя не разгорелось, поэтому женщина сделала то же самое с другими дверями. Все происходящее заметила волонтер, которая проходила мимо, и сразу потушила огонь и вызвала полицию. Правоохранители задержали нарушительницу на месте преступления. Проверка показала, что она в состоянии алкогольного опьянения.

Какое наказание грозит

Фигурантке сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (законченное покушение на умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога). Женщине грозит лишение свободы сроком до десяти лет. Суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Напомним, недавно мы писали о споре в Одесской области, который вдруг закончился кровавой поножовщиной. А также об одессите, который украл авто с помощью своего пистолета.

 

Одесса Одесская область поджог Новости Одессы задержание
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
