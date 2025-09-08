Видео
Главная Одесса Одессит готовил взрывные устройства по заказу РФ — что грозит

Одессит готовил взрывные устройства по заказу РФ — что грозит

Ua ru
Дата публикации 8 сентября 2025 13:20
СБУ задержала агента ФСБ в Одессе, который готовил теракты
Одессит, которого задержали за подготовку к терактам. Фото: Служба безопасности Украины

В Одессе разоблачили российского агента, который изготавливал взрывчатку и прятал ее в тайниках. Его взрывчаткой уже пользовались вражеские приспешники.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Читайте также:

Подготовка к терактам

60-летний мужчина изготавливал самодельные взрывные устройства, закладывал их в тайники у моря и передавал координаты кураторам из России. Затем эти данные получали исполнители диверсий. Ранее спецслужбы уже задержали одну из таких террористок, которая пыталась взорвать областной ТЦК.

Выяснилось, что агентом является бывший моряк. Его завербовали в начале полномасштабной войны во время пребывания у сестры в России. Вернувшись в Украину через третьи страны, он начал выполнять "тестовые" задания — сообщал о последствиях обстрелов Одессы.

Впоследствии ФСБ поручила ему изготавливать взрывчатку. Он "усиливал" ее гайками и болтами, а для подрыва использовал мобильные телефоны.

Переписка в телефоні зловмисника
Отрывок переписки в телефоне одессита. Фото: Служба безопасности Украины

Задержание и наказание

СБУ задержала агента в его доме. У него изъяли смартфон с доказательствами сотрудничества с врагом. Мужчине сообщили о подозрении в покушении на террористический акт. Ему грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, мы писали, что в Иерусалиме произошел масштабный теракт, есть жертвы. Также мы сообщали, что в Измаиле задержали женщину, которая изготавливала взрывчатку.

теракт Одесса взрыв Одесская область Новости Одессы сбу
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
