Головна Одеса Одесит готував вибухові пристрої на замовлення РФ — що загрожує

Одесит готував вибухові пристрої на замовлення РФ — що загрожує

Ua ru
Дата публікації: 8 вересня 2025 13:20
СБУ затримала агента ФСБ в Одесі, який готував теракти
Одесит, якого затримали за підготовку до терактів. Фото: Служба безпеки України

В Одесі викрили російського агента, який виготовляв вибухівку та ховав її у схронах. Його вибухівками вже користувалися ворожі поплічники.

Про це повідомили в Службі безпеки України.

Підготовка до терактів

60-річний чоловік виготовляв саморобні вибухові пристрої, закладав їх у схованки біля моря та передавав координати кураторам з Росії. Потім ці дані отримували виконавці диверсій. Раніше спецслужби вже затримали одну з таких терористок, яка намагалася підірвати обласний ТЦК.

З’ясувалося, що агентом є колишній моряк. Його завербували на початку повномасштабної війни під час перебування у сестри в Росії. Повернувшись в Україну через треті країни, він почав виконувати "тестові" завдання — повідомляв про наслідки обстрілів Одеси.

Згодом ФСБ доручила йому виготовляти вибухівку. Він "підсилював" її гайками та болтами, а для підриву використовував мобільні телефони.

Переписка в телефоні зловмисника
Уривок переписки в телефоні одесита. Фото: Служба безпеки України

Затримання та покарання

СБУ затримала агента у його помешканні. У нього вилучили смартфон із доказами співпраці з ворогом. Чоловіку повідомили про підозру в замаху на терористичний акт. Йому загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, ми писали, що у Єрусалимі стався масштабний теракт, є жертви. Також ми повідомляли, що в Ізмаїлі затримали жінку, яка виготовляла вибухівку.

теракт Одеса вибух Одеська область Новини Одеси сбу
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
