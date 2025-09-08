СБУ затримала агента ФСБ в Одесі, який готував теракти

Одесит, якого затримали за підготовку до терактів. Фото: Служба безпеки України

В Одесі викрили російського агента, який виготовляв вибухівку та ховав її у схронах. Його вибухівками вже користувалися ворожі поплічники.

Про це повідомили в Службі безпеки України.

Реклама

Читайте також:

Підготовка до терактів

60-річний чоловік виготовляв саморобні вибухові пристрої, закладав їх у схованки біля моря та передавав координати кураторам з Росії. Потім ці дані отримували виконавці диверсій. Раніше спецслужби вже затримали одну з таких терористок, яка намагалася підірвати обласний ТЦК.

З’ясувалося, що агентом є колишній моряк. Його завербували на початку повномасштабної війни під час перебування у сестри в Росії. Повернувшись в Україну через треті країни, він почав виконувати "тестові" завдання — повідомляв про наслідки обстрілів Одеси.

Згодом ФСБ доручила йому виготовляти вибухівку. Він "підсилював" її гайками та болтами, а для підриву використовував мобільні телефони.

Уривок переписки в телефоні одесита. Фото: Служба безпеки України

Затримання та покарання

СБУ затримала агента у його помешканні. У нього вилучили смартфон із доказами співпраці з ворогом. Чоловіку повідомили про підозру в замаху на терористичний акт. Йому загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, ми писали, що у Єрусалимі стався масштабний теракт, є жертви. Також ми повідомляли, що в Ізмаїлі затримали жінку, яка виготовляла вибухівку.