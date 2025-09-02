Справу про теракт у Біляївці на Одещині передали до суду

Наслідки вибуху у Біляївці. Фото: прокуратура

На Одещині судитимуть місцевого жителя, який організував теракт у приміщенні поліції в Біляївці. Під час вибуху загинула людина, ще троє правоохоронців отримали поранення. Чоловік діяв за завданням російських спецслужб і вже перебуває під вартою.



Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

Деталі теракту

Слідство встановило, що чоловіка завербував представник російських спецслужб. Він погодився виготовляти саморобні вибухові пристрої та передавати їх для терактів у регіоні. У своїй квартирі зібрав вибухівку, замаскував її під подарунок і відправив таксі до Біляївки.



За інструкцією зловмисника пакунок передали жінці, яка не знала про його вміст. Вона занесла його до приміщення районної поліції. Через кілька хвилин вибухівку дистанційно активували телефонним дзвінком з Росії.



У результаті вибуху загинула одна людина, троє поліцейських отримали поранення середньої тяжкості. Частково зруйновано будівлю поліції, збитки оцінені у понад 220 тисяч гривень.

Підозрюваний у камері. Фото: прокуратура

Як покарають

Чоловікові інкримінують організацію теракту, незаконне виготовлення вибухівки та співпрацю з російськими спецслужбами. Він перебуває під вартою й чекатиме вироку в СІЗО. Чоловіку загрожує до 15 років або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

