Головна Одеса В Ізмаїлі поблизу багатоповерхівки стався вибух — що відомо

В Ізмаїлі поблизу багатоповерхівки стався вибух — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 1 вересня 2025 18:13
В Ізмаїлі поблизу багатоповерхівки вибухнув невідомий предмет
Правоохоронець на місці вибуху. Фото:ГУНП

Сьогодні, 1 вересня, в Ізмаїлі стався вибух, у результаті якого постраждав чоловік. Його з численними осколковими пораненнями доставили до лікарні. Поліція та вибухотехніки з’ясовують обставини інциденту.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Читайте також:

Деталі вибуху

За попередніми даними, 23-річний чоловік знайшов невідомий предмет і взяв його до рук. На жаль, він здетонував. Медики оперативно надали допомогу та госпіталізували потерпілого.

На місці події працюють слідчо-оперативна група та фахівці-вибухотехніки обласної поліції. Правоохоронці встановлюють походження вибухового предмета та усі обставини події.

Одеса
Машини правоохоронців у дворі будинку. Фото:ГУНП

Нагадаємо, ми писали, що в Росії вибухнув важливий нафтопровід. Також ми повідомляли, що на Запоріжжі чоловік "замінував" відділок поліції після образи на копів.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
