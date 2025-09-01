В Измаиле вблизи многоэтажки взорвался неизвестный предмет

Правоохранитель на месте взрыва. Фото:ГУНП

Сегодня, 1 сентября, в Измаиле произошел взрыв, в результате которого пострадал мужчина. Его с многочисленными осколочными ранениями доставили в больницу. Полиция и взрывотехники выясняют обстоятельства инцидента.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Детали взрыва

По предварительным данным, 23-летний мужчина нашел неизвестный предмет и взял его в руки. К сожалению, он сдетонировал. Медики оперативно оказали помощь и госпитализировали пострадавшего.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и специалисты-взрывотехники областной полиции. Правоохранители устанавливают происхождение взрывного предмета и все обстоятельства происшествия.

Машины правоохранителей во дворе дома. Фото:ГУНП

Напомним, мы писали, что в России взорвался важный нефтепровод. Также мы сообщали, что в Запорожье мужчина "заминировал" отделение полиции после обиды на копов.