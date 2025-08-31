Видео
Главная Одесса Боец отдал все деньги командиру, чтобы не служить — осудили обоих

Боец отдал все деньги командиру, чтобы не служить — осудили обоих

Дата публикации 31 августа 2025 01:03
Военный не хотел служить и отдал всю зарплату командиру, за что суд признал виновным обоих
Деньги в кармане у военного. Иллюстративное фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

В Одесской области Приморский районный суд вынес приговор в отношении бойца ВСУ, который уклонился от выполнения воинского долга. Он согласился отдавать командиру всю свою зарплату.

Об этом говорится в Едином реестре судебных решений.

Детали дела

Согласно приговору суда, житель города Николаева, во время мобилизации, заключил соглашение с должностным лицом воинской части во избежание службы. Военнообязанный передал чиновнику денежное обеспечение в обмен на его молчание об отсутствии бойца на службе.

Чиновник, используя предоставленные ему банковские данные, снимал зарплату военнообязанного. Таким образом, он незаконно присвоил почти 1 миллион 7 тысяч гривен.

Решение суда

Суд признал виновными обоих участников сделки: уклонение от военной службы и злоупотребление властью. Военнообязанному назначено наказание в виде двух лет лишения свободы, которое заменено на служебное ограничение на тот же срок. Кроме того, 20% его ежемесячной зарплаты будет отчисляться в пользу государства.

Командиру присудили два года лишения свободы.

Ранее сообщалось, что военный в Одесской области собрал в поле большое количество дикого каннабиса. Он хранил его дома, за что получил штраф от суда.

А также мы информировали о служащем ВСУ, который бил сожительницу руками и даже ногами.

Одесса суд ВСУ Одесская область судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
