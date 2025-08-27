Военный ВСУ в Одесской области избивал свою жену - каким образом

Судья выносит приговор. Фото иллюстративное: ngampol.photo7380

Военный из Одесской области приревновал свою сожительницу и избил ее руками и ногами. Женщина обратилась к правоохранителям и зафиксировала нанесенные травмы, дело рассмотрели в Подольском городском суде.

Подробности дела

Военный, уроженец Котовска Одесской области на почве ревности устроил ссору со своей сожительницей, с которой он 16 лет был в отношениях. Разозлившись, служащий нанес последней три удара кулаками обеих рук в область лица, а левой ногой в по туловищу и нижним конечностям. В результате женщина зафиксировала все ссадины, синяки и ушибы как легкие телесные повреждения.

Что решил суд

Фигуранта признали виновным по ч.2 ст.125 УК Украины (нанесение легких телесных повреждений). За содеянное он должен заплатить 1700 гривен штрафа.

