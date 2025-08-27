Видео
Главная Одесса Военный избивал сожительницу — как наказал суд на Одесчине

Военный избивал сожительницу — как наказал суд на Одесчине

Дата публикации 27 августа 2025 01:33
Военный ВСУ в Одесской области избивал свою жену - каким образом
Судья выносит приговор. Фото иллюстративное: ngampol.photo7380

Военный из Одесской области приревновал свою сожительницу и избил ее руками и ногами. Женщина обратилась к правоохранителям и зафиксировала нанесенные травмы, дело рассмотрели в Подольском городском суде.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Подробности дела

Военный, уроженец Котовска Одесской области на почве ревности устроил ссору со своей сожительницей, с которой он 16 лет был в отношениях. Разозлившись, служащий нанес последней три удара кулаками обеих рук в область лица, а левой ногой в по туловищу и нижним конечностям. В результате женщина зафиксировала все ссадины, синяки и ушибы как легкие телесные повреждения.

Что решил суд

Фигуранта признали виновным по ч.2 ст.125 УК Украины (нанесение легких телесных повреждений). За содеянное он должен заплатить 1700 гривен штрафа.

Напомним, нщеодавно мы писали о мужчине, который 5 дней бил своих детей за персики. А также о враче скорой, который избил пациента.

Одесса ВСУ Одесская область Новости Одессы судебные решения
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
