Військовий ЗСУ на Одещині бив свою дружину - яким чином

Суддя виносить вирок. Фото ілюстративне: ngampol.photo7380

Військовий з Одещини приревнував свою співмешканку та побив її руками і ногами. Жінка звернулася до правоохоронців та зафіксувала нанесені травми, справу розглянули у Подільському міському суді.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Подробиці справи

Військовий, уродженець Котовська на Одещині на грунті ревнощів влаштував сварку зі своєю співмешканкою, із якою він 16 років був у відносинах. Розлютившись, службовець наніс останній три удари кулаками обох рук в область обличчя, а лівою ногою в по тулубу та нижніх кінцівках. В результаті жінка зафіксувала усі садна, синці та забійні рани як легкі тілесні ушкодження.

Що вирішив суд

Фігуранта визнали винним за ч.2 ст.125 КК України (нанесення легких тілегних ушкодежнь). За скоєне він має сплатити 1700 гривень штрафу.

