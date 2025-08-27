Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Військовий бив співмешканку — як покарав суд на Одещині

Військовий бив співмешканку — як покарав суд на Одещині

Ua ru
Дата публікації: 27 серпня 2025 01:33
Військовий ЗСУ на Одещині бив свою дружину - яким чином
Суддя виносить вирок. Фото ілюстративне: ngampol.photo7380

Військовий з Одещини приревнував свою співмешканку та побив її руками і ногами. Жінка звернулася до правоохоронців та зафіксувала нанесені травми, справу розглянули у Подільському міському суді.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Реклама
Читайте також:

Подробиці справи

Військовий, уродженець Котовська на Одещині на грунті ревнощів влаштував сварку зі своєю співмешканкою, із якою він 16 років був у відносинах. Розлютившись, службовець наніс останній три удари кулаками обох рук в область обличчя, а лівою ногою в по тулубу та нижніх кінцівках. В результаті жінка зафіксувала усі садна, синці та забійні рани як легкі тілесні ушкодження.

Що вирішив суд

Фігуранта визнали винним за ч.2 ст.125 КК України (нанесення легких тілегних ушкодежнь). За скоєне він має сплатити  1700 гривень штрафу.

Нагадаємо, нщеодавно ми писали про чоловіка, який 5 днів бив своїх дітей за персики. А також про лікаря швидкої, який побив пацієнта.

Одеса ЗСУ Одеська область Новини Одеси судові рішення
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації