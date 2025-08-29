Военный в Одесской области собирал дикий каннабис - с какой целью

Судья выносит решение. Фото иллюстративное: ngampol.photo7380

Военный в Одесской области собрал в поле большое количество дикого каннабиса и хранил его у себя дома для потребления. Однако психотропное растение нашли правоохранители, дело направили в Любашевский райсуд.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Подробности дела

Военный, уроженец села Ясеново Второе Любашевского района сорвал в поле дикорастущий куст растения конопли и принес его домой. В своем помещении солдат высушил его и хранил 134,65 граммов запрещенного вещества у себя на чердаке. Однако на этом его разоблачили правоохранители и открыли дело.

Что решил суд

Солдата признали виновным по ч.1 ст. 309 УК Украины (незаконное хранение психотропных веществ без цели сбыта). Он должен заплатить 1700 гривен штрафа и 3565 грн за проведение экспертизы.

