Головна Одеса Військовий на Одещині зберігав канабіс удома — як покарав суд

Військовий на Одещині зберігав канабіс удома — як покарав суд

Ua ru
Дата публікації: 29 серпня 2025 01:33
Військовий на Одещині збирав дикий канабіс - з якою метою
Суддя виносить рішення. Фото ілюстративне: ngampol.photo7380

Військовий на Одещині зібрав у полі велику кількість дикого канабісу та зберігав його у себе вдома для споживання. Однак психотропну рослину знайшли правоохоронці, справу скерували до Любашівського райсуду.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Подробиці справи

Військовий, уродженець села Ясенове Друге Любашівського району зірвав у полі дикорослий кущ рослини коноплі та приніс його додому. У своєму приміщенні солдат висушив його та зберігав 134,65 грамів забороненої речовини у себе на горищі. Однак на цьому його викрили правоохоронці та відкрили справу.

Що вирішив суд

Солдата визнали винним за ч.1 ст. 309 КК України (незаконне зберігання психотропних речовин без мети збуту). Він має сплатити 1700 гривень штрафу та  3565 грн за проведення експертизи.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового, який віддавав зарплату аби не служити. А також про службовця ЗСУ, який бив співмешканку руками та навіть ногами.

Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
