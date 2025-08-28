Видео
Видео

Главная Одесса Фиктивно служил и отдавал зарплату — что решил одесский суд

Фиктивно служил и отдавал зарплату — что решил одесский суд

Дата публикации 28 августа 2025 01:33
В Одессе судили военного, который отдавал зарплату, чтобы не служить в ВСУ - каким образом
Молоток судьи. Фото иллюстративное: ngampol.photo7380

Военный из Николаева отдавал всю свою заработную плату должностному лицу воинской части, чтобы фактически не служить. В общем делец получил вместо солдата более миллиона гривен. Однако сделку разоблачили, дело рассматривали в Приморском райсуде Одессы.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Подробности дела

Военный, уроженец Николаева, был мобилизован в ряды ВСУ. Однако, не желая воевать, мужчина договорился с должностным лицом воинской части, который согласился "закрыть глаза" на его отсутствие на службе за деньги. Для этого фигурант предоставил ему данные своей карточки для выплат, с которой тот снимал все денежное обеспечение.

Таким образом военнослужащий успел снять 1 007 480 гривен с карточки военного, которые начислялись мобилизованному в качестве зарплаты. Однако дельцы были разоблачены.

Что решил суд

Фигуранта признали виновным по ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 409 УК Украины (уклонение от военной службы и злоупотребление властью). Однако 2 года лишения свободы заменили на аналогичный срок служебного ограничения с отчислением в доход государства в размере 20% из суммы денежного обеспечения.

Напомним, недавно мы писали о военном, который бил сожительницу руками и даже ногами. А также о служащем, который ходил по Одессе с ножом-кастетом.

Одесса взятка Николаев Новости Одессы судебные решения
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
