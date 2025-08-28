В Одесі судили військового, який віддавав зарплату, аби не служити у ЗСУ - яким чином

Молоток судді. Фото ілюстративне: ngampol.photo7380

Військовий з Миколаєва віддавав усю свою заробітну плату посадовцю військової частини, аби фактично не служити. Загалом ділок отримав замість солдата понад мільйон гривень. Однак оборудку викрили, справу розглядали в Приморському райсуді Одеси.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Подробиці справи

Військовий, уродженець Миколаєва, був мобілізований до лав ЗСУ. Однак, не бажаючи воювати, чоловік домовився із посадовцем військової частини, який погодився "заплющити очі" на його відсутність на службі за гроші. Для цього фігурант надав йому дані своєї картки для виплат, з якої той знімав усе грошове забезпечення.

Таким чином військовий встиг зняти 1 007 480 гривень з картки військового, які нараховувалися мобілізованому в якості зарплати. Однак ділків було викрито.

Що вирішив суд

Фігуранта визнали винним за ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 409 КК України (ухилення від військової служби та зловиживання владою). Однак 2 роки позбавлення волі замінили на аналогічний термін службового обмеження із відрахуванням в дохід держави у розмірі 20% із суми грошового забезпечення.

