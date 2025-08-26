Видео
Военный гулял по Одессе с ножом с кастетом — как наказали

Военный гулял по Одессе с ножом с кастетом — как наказали

Дата публикации 26 августа 2025 01:33
Военный в Одесской области ходил с ножом-кастетом - как украли в суде
Судья выносит приговор человеку. Фото иллюстративное: ngampol.photo7380

Военный ВСУ ходил по улицам Одессы, с ножом с кастетом. Однако его остановили правоохранители и обнаружили запрещенное оружие, дело рассматривали в Киевском райсуде.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Читайте также:

Подробности дела

Военного, уроженца села Желепово Раздельненского района задержали полицейские на проспекте Ярослава Мудрого в Одессе. Во время досмотра правоохранители обнаружили у него кастет-нож, который относится к контактному холодному оружию ударно-дробильного действия. В резульатате было открыто уголовное производство.

Что решил суд

Фигуранта признали виновным по ч.2 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием). Однако суд освободил его от года лишения свободы с аналогичным испытательным сроком. Также он должен оплатить 1514 грн за проведение экспертизы.

Напомним, недавно мы писали о солдате, который не платил алименты. А также о скандале с работниками ТЦК в Одессе.

Одесса ВСУ Одесская область Новости Одессы судебные решения
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
