Военный в Одесской области ходил с ножом-кастетом - как украли в суде

Военный гулял по Одессе с ножом с кастетом — как наказали
Военный ВСУ ходил по улицам Одессы, с ножом с кастетом. Однако его остановили правоохранители и обнаружили запрещенное оружие, дело рассматривали в Киевском райсуде.
Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.
Подробности дела
Военного, уроженца села Желепово Раздельненского района задержали полицейские на проспекте Ярослава Мудрого в Одессе. Во время досмотра правоохранители обнаружили у него кастет-нож, который относится к контактному холодному оружию ударно-дробильного действия. В резульатате было открыто уголовное производство.
Что решил суд
Фигуранта признали виновным по ч.2 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием). Однако суд освободил его от года лишения свободы с аналогичным испытательным сроком. Также он должен оплатить 1514 грн за проведение экспертизы.
