Военный в Одесской области ходил с ножом-кастетом - как украли в суде

Военный ВСУ ходил по улицам Одессы, с ножом с кастетом. Однако его остановили правоохранители и обнаружили запрещенное оружие, дело рассматривали в Киевском райсуде.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Подробности дела

Военного, уроженца села Желепово Раздельненского района задержали полицейские на проспекте Ярослава Мудрого в Одессе. Во время досмотра правоохранители обнаружили у него кастет-нож, который относится к контактному холодному оружию ударно-дробильного действия. В резульатате было открыто уголовное производство.

Что решил суд

Фигуранта признали виновным по ч.2 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием). Однако суд освободил его от года лишения свободы с аналогичным испытательным сроком. Также он должен оплатить 1514 грн за проведение экспертизы.

