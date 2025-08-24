Відео
Скандал з жінками та робітниками ТЦК в Одесі — коментар відомства

Скандал з жінками та робітниками ТЦК в Одесі — коментар відомства

Ua ru
Дата публікації: 24 серпня 2025 11:07
В ТЦК Одеси пояснили скандал із відео в автобусі
Водій ТЦК, який сперечався з жінками. Фото: скриншот з відео

В Одесі розгорівся скандал через відео, на якому жінки, серед них і пересувальниця у візку, сперечаються з водієм автобуса, що возить мобілізованих. Кадри швидко розійшлися мережею та викликали обурення.

Ситуацію прокоментували в Одеському обласному ТЦК та СП.

Коментар Одеського ТЦК та СП. Фото: скриншот з Facebook

Конфлікт з ТЦК в Одесі

У територіальному центрі комплектування заявили, що ролик вирваний із контексту й не показує реальних причин конфлікту. За їхньою інформацією подія сталася 22 серпня в одному з житлових комплексів Одеси. На опублікованому відео жінки сперечалися з водієм автобуса, закидаючи йому, що він сам має йти служити, а не брати участь у затриманні. Той відповідає питанням, чи стануть вони на коліна, якщо він покаже свої нагороди за захист країни. У результаті обурення викликали його слова щодо жінки в інвалідному візку.

Коментар ТЦК

В Одеському обласному ТЦК пояснили, що показане у відео — лише частина подій. За даними центру, конфлікт стався під час спільних заходів із Нацполіцією.

"Було перевірено військово-облікові документи громадянина. За результатами перевірки встановлено, що ця особа перебуває в розшуку за порушення правил військового обліку", — повідомили у відомстві.

Там уточнили, що чоловік відмовився виконати законну вимогу пройти до районного ТЦК для уточнення даних.

"Громадянин відповів відмовою в агресивній формі та здійснив спробу втечі. Для припинення протиправних дій було вжито заходів із затримання", — йдеться у заяві.

Втім, як додали у ТЦК, на місці зібралася група цивільних, які завадили діям військових та поліцейського. Щодо можливих перевищень повноважень у центрі відповіли, що всі подібні випадки ретельно розглядають.

Нагадаємо, на Одещині суд визнав винним військовослужбовця, який мав статевий зв’язок із неповнолітньою. Також ми писали, що на Закарпатті судили працівника територіального центру комплектування, який силою затримав чоловіка, що перебував у розшуку.

Одеса Одеська область мобілізація ТЦК та СП розшук
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
