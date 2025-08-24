Військовому з Одещини дали строк за статевий зв’язок з неповнолітньою

Суддівський молот. Фото ілюстративне: freepik

На Одещині суд визнав винним військовослужбовця, який мав статевий зв’язок із дівчиною, що не досягла 16 років. Чоловік визнав провину та заявив про каяття. Йому призначили три роки ув’язнення, однак покарання замінили на іспитовий строк.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

Реклама

Читайте також:

Військовий познущався з неповнолітньої

Справу слухали у Роздільнянському районному суді. Йшлося про військовослужбовця, який у березні 2023 року перебуваючи напідпитку вступив у статеві стосунки з неповнолітньою дівчиною. Обвинувачений усвідомлював, що їй ще не виповнилося 16 років, і повністю визнав свою провину.

У суді чоловік пояснив, що зустрів дівчину того ж дня і за її згодою пішов до знайомого, де між ними стався зв’язок. Він підтвердив, що знав про її вік. Обвинувачений заявив, що щиро кається.

Яке покарання за насильство неповнолітньої

Суд кваліфікував дії за статтею — статеві зносини з особою, яка не досягла 16-річного віку. Судді врахували молодий вік військовослужбовця, позитивні характеристики, відсутність судимостей і позицію потерпілої та її представника, які не наполягали на ув’язненні.

У підсумку чоловіка засудили до трьох років позбавлення волі, але звільнили від відбування покарання з випробуванням на два роки. Він зобов’язаний періодично з’являтися на реєстрацію, повідомляти про зміну місця проживання чи роботи та не виїжджати з України без погодження з командиром частини чи органом пробації.

Нагадаємо, на Закарпатті судили працівника територіального центру комплектування, який силою затримав чоловіка, що перебував у розшуку. Також ми писали, що на Волині військовослужбовець був визнаний винним у вчиненні кримінального правопорушення — він побив свою дружину.