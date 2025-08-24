Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса На Одещині бійця ЗСУ судили за зв’язок із неповнолітньою — вирок

На Одещині бійця ЗСУ судили за зв’язок із неповнолітньою — вирок

Ua ru
Дата публікації: 24 серпня 2025 01:32
Військовому з Одещини дали строк за статевий зв’язок з неповнолітньою
Суддівський молот. Фото ілюстративне: freepik

На Одещині суд визнав винним військовослужбовця, який мав статевий зв’язок із дівчиною, що не досягла 16 років. Чоловік визнав провину та заявив про каяття. Йому призначили три роки ув’язнення, однак покарання замінили на іспитовий строк.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

Реклама
Читайте також:

Військовий познущався з неповнолітньої

Справу слухали у Роздільнянському районному суді. Йшлося про військовослужбовця, який у березні 2023 року перебуваючи напідпитку вступив у статеві стосунки з неповнолітньою дівчиною. Обвинувачений усвідомлював, що їй ще не виповнилося 16 років, і повністю визнав свою провину.

У суді чоловік пояснив, що зустрів дівчину того ж дня і за її згодою пішов до знайомого, де між ними стався зв’язок. Він підтвердив, що знав про її вік. Обвинувачений заявив, що щиро кається.

Яке покарання за насильство неповнолітньої

Суд кваліфікував дії за статтею — статеві зносини з особою, яка не досягла 16-річного віку. Судді врахували молодий вік військовослужбовця, позитивні характеристики, відсутність судимостей і позицію потерпілої та її представника, які не наполягали на ув’язненні.

У підсумку чоловіка засудили до трьох років позбавлення волі, але звільнили від відбування покарання з випробуванням на два роки. Він зобов’язаний періодично з’являтися на реєстрацію, повідомляти про зміну місця проживання чи роботи та не виїжджати з України без погодження з командиром частини чи органом пробації.

Нагадаємо, на Закарпатті судили працівника територіального центру комплектування, який силою затримав чоловіка, що перебував у розшуку. Також ми писали, що на Волині військовослужбовець був визнаний винним у вчиненні кримінального правопорушення — він побив свою дружину.

Одеса Одеська область військові Новини Одеси насильство судові рішення
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації