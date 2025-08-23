Відео
Головна Одеса Незаконно зберігав боєприпаси — на Одещині судили військового

Незаконно зберігав боєприпаси — на Одещині судили військового

Ua ru
Дата публікації: 23 серпня 2025 01:33
На Одещині судили військового ЗСУ за зберігання патронів
Молоток судді. Фото ілюстративне: ngampol.photo7380

Військовий з Одещини тримав у себе вдома патрони для вогнепальної зброї. Правоохоронці провели обшук за місцем його мешкання та відкрили справу за фактом незаконного зберігання боєприпасів. Чоловіку довелось захищатися в Арцизському райсуді.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Читайте також:

Подробиці справи

Солдат, уродженець села Білолісся незаконно зберігав у своїй кімнаті боєприпаси. А саме 16 патронів до нарізної мисливської вогнепальної зброї 7,62x39 мм, та 1 калібру 22 1r. Однак під час обшуку їх виявили правоохоронці та відкрили справу.

На суді службовець пояснив, що знайшов патрони у сейфі свого батька, який нещодавно помер. Фігурант щиро розкаявся у вчиненому.

Що вирішив суд

Фігуранта визнали винним за  ч. 1 ст. 263 КК (незаконне зберігання боєприпасів). Однак суд звільнив його від 3 років ув’язнення із іспитовим терміном строком на 1 рік.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового, який бив свою співмешканку. А також про службовця, який підробив водійське посвідчення.

Одеса ЗСУ Одеська область Новини Одеси судові рішення
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
