В Одесской области судили военного ВСУ за хранение патронов

Незаконно хранил боеприпасы — на Одесчине судили военного
Военный из Одесской области держал у себя дома патроны для огнестрельного оружия. Правоохранители провели обыск по месту его проживания и открыли дело по факту незаконного хранения боеприпасов. Мужчине пришлось защищаться в Арцизском райсуде.
Подробности дела
Солдат, уроженец села Белолесье незаконно хранил в своей комнате боеприпасы. А именно 16 патронов к нарезному охотничьему огнестрельному оружию 7,62x39 мм, и 1 калибра 22 1r. Однако во время обыска их обнаружили правоохранители и открыли дело.
На суде служащий объяснил, что нашел патроны в сейфе своего отца, который недавно умер. Фигурант искренне раскаялся в содеянном.
Что решил суд
Фигуранта признали виновным по ч. 1 ст. 263 УК (незаконное хранение боеприпасов). Однако суд освободил его от 3 лет заключения с испытательным сроком сроком на 1 год.
