В Одесской области судили военного ВСУ за хранение патронов

Молоток судьи. Фото иллюстративное: ngampol.photo7380

Военный из Одесской области держал у себя дома патроны для огнестрельного оружия. Правоохранители провели обыск по месту его проживания и открыли дело по факту незаконного хранения боеприпасов. Мужчине пришлось защищаться в Арцизском райсуде.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Реклама

Читайте также:

Подробности дела

Солдат, уроженец села Белолесье незаконно хранил в своей комнате боеприпасы. А именно 16 патронов к нарезному охотничьему огнестрельному оружию 7,62x39 мм, и 1 калибра 22 1r. Однако во время обыска их обнаружили правоохранители и открыли дело.

На суде служащий объяснил, что нашел патроны в сейфе своего отца, который недавно умер. Фигурант искренне раскаялся в содеянном.

Что решил суд

Фигуранта признали виновным по ч. 1 ст. 263 УК (незаконное хранение боеприпасов). Однако суд освободил его от 3 лет заключения с испытательным сроком сроком на 1 год.

Напомним, недавно мы писали о военном, который избивал свою сожительницу. А также о служащем, который подделал водительское удостоверение.