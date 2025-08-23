Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Незаконно хранил боеприпасы — на Одесчине судили военного

Незаконно хранил боеприпасы — на Одесчине судили военного

Ua ru
Дата публикации 23 августа 2025 01:33
В Одесской области судили военного ВСУ за хранение патронов
Молоток судьи. Фото иллюстративное: ngampol.photo7380

Военный из Одесской области держал у себя дома патроны для огнестрельного оружия. Правоохранители провели обыск по месту его проживания и открыли дело по факту незаконного хранения боеприпасов. Мужчине пришлось защищаться в Арцизском райсуде.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Реклама
Читайте также:

Подробности дела

Солдат, уроженец села Белолесье незаконно хранил в своей комнате боеприпасы. А именно 16 патронов к нарезному охотничьему огнестрельному оружию 7,62x39 мм, и 1 калибра 22 1r. Однако во время обыска их обнаружили правоохранители и открыли дело.

На суде служащий объяснил, что нашел патроны в сейфе своего отца, который недавно умер. Фигурант искренне раскаялся в содеянном.

Что решил суд

Фигуранта признали виновным по ч. 1 ст. 263 УК (незаконное хранение боеприпасов). Однако суд освободил его от 3 лет заключения с испытательным сроком сроком на 1 год.

Напомним, недавно мы писали о военном, который избивал свою сожительницу. А также о служащем, который подделал водительское удостоверение.

Одесса ВСУ Одесская область Новости Одессы судебные решения
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации