На Одещині помітили яскраву бабку коромисло синє - що про неї відомо

Бабка коромисла синє. Фото: inaturalist.org

На Одещині помітили різнобарвну та дивовижну бабку — коромисла синє. Вона здатна мешкати як в спекотній Африці, так і в засніженому Сибіру та має неймовірно яскраве забарвлення.

Про це повідомив еколог Іван Русєв у соцмережі

Незвичайна бабка

На кадрах, які опублікував еколог Іван Русєв, можна побачити бабку коромисла синє (Aeshna cyanea), яка шукає собі їжу у водоймі на території Тузловських лиманах. А живиться ця комаха здебільше камарами-дзвінцями (Chironomidae), чимало яких можна знайти над водною поверхнею ставків та озер.

Дивовижна бабка. Фото: inaturalist.org

Що відомо про коромисла синє

Ця бабка належить до родини Коромисла (Aeshnidae). Її тіло завдовжки 65-80 мм, а розмах крил сягає 110 мм. Ротовий апарат озброєний парою потужних щелеп, або мандибул. Після закінчення шлюбних польотів запліднена самка комахи шукає відповідне місце з водними рослинами для кладки.

Цей вид поширений в Європі (від Шотландії до Уральських гір), Північній Африці (Марокко, Алжирі), на Кавказі, в Центральній Азії та Західному Сибіру. Мешкає на висотах до 1400 м над рівнем моря біля стоячих водойм.

Бабка у польоті. Фото: Зооклуб

