Головна Одеса Літаюча красота — на Одещині з'явилась незвичайна бабка

Літаюча красота — на Одещині з'явилась незвичайна бабка

Ua ru
Дата публікації: 21 серпня 2025 19:23
На Одещині помітили яскраву бабку коромисло синє - що про неї відомо
Бабка коромисла синє. Фото: inaturalist.org

На Одещині помітили різнобарвну та дивовижну бабку — коромисла синє. Вона здатна мешкати як в спекотній Африці, так і в засніженому Сибіру та має неймовірно яскраве забарвлення.

Про це повідомив еколог Іван Русєв у соцмережі

Читайте також:

Незвичайна бабка

На кадрах, які опублікував еколог Іван Русєв, можна побачити бабку коромисла синє (Aeshna cyanea), яка шукає собі їжу у водоймі на території Тузловських лиманах. А живиться ця комаха здебільше камарами-дзвінцями (Chironomidae), чимало яких можна знайти над водною поверхнею ставків та озер.

Самець / Male. никакие права не защищены, загрузил Reuven Martin
Дивовижна бабка. Фото: inaturalist.org

Що відомо про коромисла синє

Ця бабка належить до родини Коромисла (Aeshnidae). Її тіло завдовжки 65-80 мм, а розмах крил сягає 110 мм. Ротовий апарат озброєний парою потужних щелеп, або мандибул. Після закінчення шлюбних польотів запліднена самка комахи шукає відповідне місце з водними рослинами для кладки.

Цей вид поширений в Європі (від Шотландії до Уральських гір), Північній Африці (Марокко, Алжирі), на Кавказі, в Центральній Азії та Західному Сибіру. Мешкає на висотах до 1400 м над рівнем моря біля стоячих водойм. 

Коромисло синє | Світ тварин і рослин
Бабка у польоті. Фото: Зооклуб

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як на Одещині рятували незвичайного птаха. А також про рожевих баб, які завітали до нашого регіону.

 

Одеса природа Одеська область Новини Одеси краса
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
