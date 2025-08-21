Видео
Главная Одесса На Одесчине военнообязанный украл машину ТЦК — как накажут

На Одесчине военнообязанный украл машину ТЦК — как накажут

Ua ru
Дата публикации 21 августа 2025 18:48
Житель Одесской области украл машину ТЦК когда его хотели повезти на ВВК - каким образом
Автомобили ТЦК. Фото иллюстративное: 100m.if

Житель Одесского района украл машину ТЦК в момент, когда его планировали отвезти на военно-врачебную комиссию, и уехал. Однако его разыскали полицейские, мужчине грозит до 5 лет тюрьмы.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Подробности дела

43-летнего гражданина должны были отвезти на ВВК. Но когда он сел в служебный автомобиль ТЦК, внезапно перескочил на переднее сиденье и уехал, несмотря на водителя, который стоял рядом.

Машину фигурант бросил на окраине населенного пункта, а сам пошел домой, прихватив из салона сумку водителя с важными личными документами. Полицейские быстро разыскали правонарушителя и изъяли у него чужие вещи. Мужчина признался, что не готовился к преступлению, а совершил его спонтанно.

Какое наказание грозит

Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 289 и ч. 3 ст. 357 Уголовного кодекса Украины (незаконное завладение транспортным средством, паспортом и другими важными личными документами). Ему грозит до 5 лет заключения. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним, недавно мы писали об офицере ТЦК, который помогал бежать из армии. А также о резне на улице в Одессе.

Одесса Одесская область угон Новости Одессы мобилизация ТЦК и СП
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
